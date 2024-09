September 6, 2024 / 03:44 PM IST

Vinesh Phogat | హర్యానా అసెంబ్లీ ఎన్నికల (Haryana elections) వేళ కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది. ముందుగా ఊహించినట్లే స్టార్‌ రెజ్లర్లు వినేశ్‌ ఫోగట్ (Vinesh Phogat)‌, బజరంగ్‌ పునియా (Bajrang Punia) కాంగ్రెస్‌ పార్టీలో చేరారు. శుక్రవారం మధ్యాహ్నం ఆ పార్టీ జనరల్‌ సెక్రటరీ కేసీ వేణుగోపాల్‌ సమక్షంలో హస్తం పార్టీలో చేరారు. స్టార్‌ రెజ్లర్లకు కేసీ వేణుగోపాల్‌ కండువా కప్పి పార్టీలోకి ఆహ్వానించారు. ఢిల్లీలోని కాంగ్రెస్‌ ప్రధాన కార్యాలయంలో జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో కాంగ్రెస్‌ నేతలు పవర్‌ ఖేరా, హర్యానా కాంగ్రెస్‌ చీఫ్‌ ఉదయ్‌భాను పలువురు పాల్గొన్నారు.

#WATCH | Delhi: Vinesh Phogat and Bajrang Punia join the Congress party

Party’s general secretary KC Venugopal, party leader Pawan Khera, Haryana Congress chief Udai Bhan and AICC in-charge of Haryana, Deepak Babaria present at the joining. pic.twitter.com/BrqEFtJCKn

— ANI (@ANI) September 6, 2024