March 12, 2023 / 03:42 PM IST

న్యూఢిల్లీ : ఓ లండ‌న్ డాక్ట‌ర్ బెంగాలీలో స్ప‌ష్టంగా మాట్లాడుతున్న వీడియో (Viral Video) సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్‌గా మారింది. హ‌లీమా ఖాన్ ట్విట్ట‌ర్‌లో ఈ క్లిప్‌ను షేర్ చేయ‌గా ఇప్పుడ‌ది సోషల్ మీడియాలో తెగ వైర‌ల‌వుతోంది. ఈ క్లిప్‌లో వైద్యులుగా ఇటీవ‌ల ప‌ద‌వీవిర‌మ‌ణ పొందిన డాక్ట‌ర్ అన్నా లివింగ్ స్టోన్ విలేకరుల‌తో బెంగాలీని స్ప‌ష్టంగా మాట్లాడ‌టం క‌నిపించింది.

This superhero is a retired GP in Limehouse East London

I’m in tears because she’s saying she learned Bengali in the 80’s to understand her patients because there were no interpreters 😭

This is British pride 🇬🇧 she should be a household name 😭❤️ pic.twitter.com/fp5JK3GKr4

— Halima Khan (@HalimaNyomi) March 8, 2023