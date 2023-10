Watch: టికెట్‌ లేకుండా వందే భారత్‌ రైలులో ప్రయాణించిన పోలీస్‌.. ఆగ్రహించిన టీటీఈ

October 12, 2023 / 05:42 PM IST

న్యూఢిల్లీ: సాధారణంగా పోలీసులు టికెట్‌ తీసుకోకుండా బస్సుల్లో ప్రయాణిస్తుంటారు. అయితే ఒక పోలీస్ అధికారి టికెట్‌ కొనుగోలు చేయకుండా ఏకంగా వందే భారత్‌ రైలులో ప్రయాణించాడు. గమనించిన ఒక ప్రయాణికుడు టికెట్ ట్రావెలింగ్ ఎగ్జామినర్ (టీటీఈ)కు ఈ విషయం చెప్పాడు. దీంతో ఆ పోలీస్‌ను టీటీఈ నిలదీశాడు. ఆయనపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశాడు. (TTE vs Police) టికెట్ లేకుండా రైలులో ప్రయాణించడం శిక్షార్హమైన నేరమని తెలిసినా వందే భారత్‌ రైలులో ఎందుకు ఎక్కారని ప్రశ్నించాడు. టికెట్‌ లేకపోతే బస్సులో వెళ్లాలని సూచించాడు. దీంతో ఆ పోలీస్‌ అధికారి టీటీఈకి నచ్చజెప్పేందుకు ప్రయత్నించాడు.

కాగా, ఒక ప్రయాణికుడు తన మొబైల్‌ ఫోన్‌లో రికార్డ్‌ చేసిన ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. ఈ నేపథ్యంలో నెటిజన్లు భిన్నంగా స్పందించారు. టికెట్‌ లేకుండా ప్రయాణించిన పోలీస్‌ను నిలదీసిన టీటీఈని పలువురు ప్రశంసించారు. ఆ పోలీస్‌ అధికారిని సస్పెండ్‌ చేయాలని కొందరు డిమాండ్‌ చేశారు. ‘వందే భారత్‌ రైలు’ కదా అంటూ ఒకరు వ్యాఖ్యానించారు.

Verbal Kalesh b/w TTE and Police Officer over Police Officer was Travelling without ticket pic.twitter.com/LhS4I56CzW

— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) October 12, 2023