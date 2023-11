Uttarkashi Tunnel Rescue We Are At 58 Metres We Are Hoping That After 2 Metres We Can Say That It Has Passed Through

Tunnel rescue | ఉత్తరకాశీ టన్నెల్‌లో ముమ్మరంగా రెస్క్యూ ఆపరేషన్‌.. త్వరలో బయటికి 41 మంది బాధితులు.. Videos

November 28, 2023 / 05:04 PM IST

డెహ్రాడూన్‌: ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్రంలోని ఉత్తరకాశీ టన్నెల్‌లో చిక్కుకున్న 41 మంది కూలీలను వెలికి తీసేందుకు రెస్క్యూ ఆపరేషన్ ముమ్మరంగా కొనసాగుతున్నది. సొరంగంలో కూలిన శిథిలాలకు భారీ యంత్రాలతో డ్రిల్‌ చేసుకుంటూ రెస్క్యూ టీమ్స్‌ ముందుకు కదులుతున్నాయి. రెస్క్యూ ఆపరేషన్‌ దాదాపు పూర్తి కావస్తున్నదని, త్వరలోనే బాధితులను సొరంగం నుంచి బయటికి తీసుకొచ్చే అవకాశం ఉన్నదని అధికారులు చెబుతున్నారు.

ప్రస్తుతం సొరంగంలోని శిథిలాలను తొలుచుకుంటూ రెస్క్యూ టీమ్స్ 58 మీటర్ల లోపలి వరకు వెళ్లాయని, మరో రెండు మీటర్ల దూరం శిథిలాలకు డ్రిల్‌ చేస్తే బాధితులను చేరుకుంటామనే నమ్మకం కలుగుతోందని ‘నేషనల్‌ డిజాస్టర్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌ అథారిటీ (NDMA)’ సభ్యుడు, రిటైర్డ్‌ లెఫ్టినెంట్ జనరల్ సయ్యద్‌ అతా హస్నేన్‌ ఆశాభావం వ్యక్తంచేశారు. సొరంగం లోపల చిక్కుకున్న కూలీలు తమకు రెస్క్యూ ఆపరేషన్‌ పనులకు సంబంధించిన శబ్దాలు వినిపిస్తున్నాయని చెబుతున్నారని ఆయన వెల్లడించారు.

కాగా, మరోవైపు సొరంగం లోపల చిక్కుకున్న బాధితులను వెలికి తీయగానే వారిలో ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఉన్నవారిని హుటాహుటిన ఆకాశ మార్గంలో ఆస్పత్రులకు తరలించేందుకు చినూక్‌ హెలిక్యాప్టర్‌ను సిద్ధంగా ఉంచారు. సిల్‌క్యారా టన్నెల్‌కు సమీపంలోని చిన్యాలిసౌర్‌ ఎయిర్‌స్ట్రిప్‌లో హెలిక్యాప్టర్‌ను సిద్ధం చేసి పెట్టారు.

#WATCH | Uttarkashi tunnel rescue: Chinook helicopter present at Chinyalisaur airstrip to airlift the workers after their rescue from Silkyara tunnel. pic.twitter.com/ZRFgM6VvDp — ANI (@ANI) November 28, 2023

#WATCH | Uttarkashi tunnel rescue | Operation intensifies to rescue the 41 workers trapped inside the Silkyara tunnel. CM Pushkar Singh Dhami tweeted that the work of inserting the pipe inside the tunnel is complete and all the workers will be rescued soon. pic.twitter.com/a7iE6R9yEs — ANI (@ANI) November 28, 2023

#WATCH | Uttarkashi (Uttarakhand) tunnel rescue | Lieutenant General (Retd.) Syed Ata Hasnain, Member, NDMA, says “We are at 58 metres, we are hoping that after 2 metres, we can say that it has passed through. The trapped workers inside have said they can hear noises of work… pic.twitter.com/1f8CcXyrPP — ANI (@ANI) November 28, 2023