Hathras | హథ్రాస్‌ తొక్కిసలాట ఘటనలో బాధితులను పరామర్శించిన యూపీ సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్‌

July 3, 2024 / 12:07 PM IST

Hathras | ఉత్తర‌ప్రదేశ్ హ‌థ్రాస్ (Hathras) జిల్లాలోని ర‌తిభాన్పూర్‌లో నిర్వహించిన శివారాధన కార్యక్రమంలో తొక్కిస‌లాట చోటు చేసుకున్న సంగ‌తి తెలిసిందే. ఈ ఘ‌ట‌న‌లో ఇప్పటి వరకూ 121 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. 28 మంది గాయపడ్డారు. వారు వివిధ ఆసుపత్రుల్లో చికిత్స పొందుతున్నారు. ఈ ఘటనలో మృతుల సంఖ్య మ‌రింత పెరిగే అవ‌కాశం ఉంద‌ని యూపీ పోలీసులు పేర్కొన్నారు.

ఈ ఘటనపై యూపీ సీఎం (Uttar Pradesh CM) యోగి ఆదిత్యనాథ్‌ (Yogi Adityanath) తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. ఈ మేరకు బుధవారం హథ్రాస్‌కు చేరుకుని ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న బాధితులను పరామర్శించారు. వారికి అందుతున్న వైద్యంపై డాక్టర్లను అడిగి తెలుసుకున్నారు. వారందరికీ మెరుగైన వైద్యం అందేలా చూడాలని అధికారులను ఆదేశించారు.

#WATCH | Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath meets and inquires about the health of the persons injured in the stampede incident, at Hathras government hospital pic.twitter.com/HW5u4q4ziv

— ANI (@ANI) July 3, 2024