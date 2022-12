Union Ministers Rajnath Singh Amit Shah Expresses Condolences On The Demise Of Pm Modis Mother Heeraben

ప్రధాని మోదీ మాతృమూర్తి హీరాబెన్‌ మృతి.. పలువురు ప్రముఖుల సంతాపం

December 30, 2022 / 08:19 AM IST

న్యూఢిల్లీ: ప్రధాని మోదీ మాతృమూర్తి హీరాబెన్‌ మోదీ మృతిపట్ల పలువురు సంతాపం తెలిపారు. కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్‌ షా, రక్షణ మంత్రి రాజ్‌నాథ్‌ సింగ్‌, రాజ్యసభలో విపక్షనేత, కాంగ్రెస్‌ పార్టీ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే, బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు జేపీ నడ్డా, గుజరాత్ సీఎం భూపేంద్ర పాటిల్‌, మధ్యప్రదేశ్‌ సీఎం శివరాజ్‌ సింగ్‌ చౌహాన్‌, అసోం ముఖ్యమంత్రి హిమంత బిశ్వ శర్మ, ఉత్తరప్రదేశ్‌ సీఎం యోగీ ఆదిత్యనాథ్‌, కేంద్ర మాజీ మంత్రి, డెమోక్రటిక్‌ ఆజాద్‌ పార్టీ చైర్మన్‌ గులాం నబీ ఆజాద్‌ సంతాపం తెలిపారు. హీరాబెన్‌ మృతిపట్ల దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తంచేశారు. ఆమె ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని ఆకాంక్షించారు. కుటుంబ సభ్యులకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపారు.

