December 31, 2023 / 03:10 PM IST

Tehreek-e-Hurriyat | జమ్మూ కశ్మీర్‌కు చెందిన తెహ్రీక్-ఎ-హురియత్‌ను కేంద్ర ప్రభుత్వం నిషేధించింది. ఉపా (UAPA) చట్టం ప్రకారం చర్యలు చేపట్టింది. ఈ విషయాన్ని కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్‌షా వెల్లడించారు. హురియత్‌ చట్ట వ్యతిరేక కార్యకలాపాలకు పాల్పడుతోందని.. కశ్మీర్‌ను భారత్‌ నుంచి విడదీసి రాష్ట్రంలో ఇస్లాం పాలనను నెలకొల్పాలని చూస్తోందని ఆరోపించారు. భారత్‌పై దుష్ప్రచారం చేసేందుకు, ఉగ్రవాద కార్యకలాపాలకు పాల్పడేందుకు తెహ్రీక్-ఏ-హురియత్ ఏర్పడిందని, ఉపాచట్టం కింద జమ్మూ కశ్మీర్‌లో తెహ్రీక్-ఎ-హురియత్‌ను చట్టవిరుద్ధమైన సంస్థగా ప్రకటించినట్లు అమిత్ షా పేర్కొన్నారు.

The ‘Tehreek-e-Hurriyat, J&K (TeH) has been declared an ‘Unlawful Association’ under UAPA.

The outfit is involved in forbidden activities to separate J&K from India and establish Islamic rule. The group is found spreading anti-India propaganda and continuing terror activities to…

— Amit Shah (@AmitShah) December 31, 2023