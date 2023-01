January 16, 2023 / 04:12 PM IST

న్యూఢిల్లీ : అన్వితా దత్ ఖ‌లా మూవీ సినీ ప్రియుల‌ను ఆక‌ట్టుకుంది. ఈ మూవీ పాట‌లు, స్టోరీ లైన్‌పై సోష‌ల్ మీడియాలో చ‌ర్చ న‌డిచింది. ఇక ఈ సినిమాలోని ఘోడే పే స‌వార్ పాట రీక్రియేట్ వీడియోలూ సోష‌ల్ మీడియానూ షేక్ చేస్తున్నాయి. తాజాగా ల‌డ‌ఖ్‌లో మంచు ప‌ర్వతాల ముందు రోడ్డుపై ఇద్ద‌రు మ‌హిళ‌లు ఘోడే పే స‌వార్ సాంగ్‌కు అద్భుత‌మైన డ్యాన్స్ మూమెంట్స్‌తో అద‌ర‌గొట్టారు.

Godhey pe sawar cover dance by puntsok wangmo & Padma lamo

All the way from Ladakh ❣️ pic.twitter.com/wQBqVbSUjq

— Jigmat Ladakhi 🇮🇳 (@nontsay) January 15, 2023