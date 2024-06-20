Apps:
Follow us on:
Home National Trial Run On The Newly Constructed Worlds Highest Railway Bridge Chenab Rail Bridge Conducted Today

Chenab Rail Bridge: క‌శ్మీర్‌లోని అత్యంత ఎత్తైన రైల్వే బ్రిడ్జ్‌పై ట్ర‌య‌ల్ ర‌న్‌.. వీడియో

Chenab Rail Bridge : చీనాబ్ రైల్వే బ్రిడ్జ్‌పై ఇవాళ ట్ర‌య‌ల్ ర‌న్ నిర్వ‌హించారు. ఓ ప్యాసింజెర్ రైలును న‌డిపించారు. సంగ‌ల్‌దాన్ నుంచి రియాసి మ‌ధ్య ఆ రైలు న‌డిచింది. త్వ‌ర‌లోనే ఈ బ్రిడ్జ్‌ను ప్రారంభించ‌నున్నారు.

Chenab Rail Bridge: క‌శ్మీర్‌లోని అత్యంత ఎత్తైన రైల్వే బ్రిడ్జ్‌పై ట్ర‌య‌ల్ ర‌న్‌.. వీడియో

రియాసి: జ‌మ్మూక‌శ్మీర్‌లో ప్ర‌పంచంలోనే అత్యంత ఎత్తైన రైల్వే బ్రిడ్జ్‌ను నిర్మించిన విష‌యం తెలిసిందే. రాంబ‌న్‌జిల్లాలోని సంగ‌ల్‌దాన్, రియాసి మ‌ధ్య చీనాబ్ న‌దిపై రైల్వే బ్రిడ్జ్‌ను నిర్మించారు. ఆ బ్రిడ్జ్ ఇవాళ ట్ర‌య‌ల్ ర‌న్ చేశారు. ఓ ప్యాసింజెర్ రైలును ఆ బ్రిడ్జ్ మీద నుంచి తీసుకెళ్లారు. త్వ‌ర‌లోనే ఈ బ్రిడ్జ్‌పై అధికారికంగా రైలు సేవ‌ల‌ను ప్రారంభించ‌నున్నారు.

Read Today's Latest National News and Telugu News

RELATED ARTICLES

తాజా వార్తలు

ట్రెండింగ్ వార్తలు