Watch: బెడిసికొట్టిన ట్రాక్టర్‌ స్టంట్‌.. పందెం కాసిన డ్రైవర్‌ మృతి

June 23, 2024 / 07:14 PM IST

లక్నో: ట్రాక్టర్లతో స్టంట్‌ బెడిసి కొట్టింది. (tractor stunt ) ఒక ట్రాక్టర్‌ బోల్తా పడింది. దీంతో వేలల్లో పందెం కాసిన ఆ ట్రాక్టర్‌ డ్రైవర్‌ దాని కింద పడి మరణించాడు. ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. ఉత్తరప్రదేశ్‌ రాజధాని లక్నోలో ఈ సంఘటన జరిగింది. జూన్ 22న హిమ్మత్‌నగర్ అట్రియాకు చెందిన యువకులు ట్రాక్టర్‌ స్టంట్‌పై రూ.15,000 పందెం కాశారు. 22 ఏళ్ల నీరజ్‌ మౌర్య, జోగిందర్ యాదవ్‌ తమ ట్రాక్టర్లకు గొలుసులు కట్టారు. వాటిని ముందుకు లాగేందుకు పోటీపడ్డారు.

కాగా, స్టంట్‌ ప్రారంభమైన కొద్ది సెకండ్లలోనే నీరజ్‌ మౌర్య నడిపిన ట్రాక్టర్‌ నిటారుగా పైకిలేచింది. ఆ తర్వాత అది పూర్తిగా బోల్తాపడింది. దీంతో రూ.15,000 పందెం కాసిన నీరజ్‌ మౌర్య ఆ ట్రాక్టర్‌ కింద నలిగిపోయాడు. అక్కడికక్కడే మరణించాడు. ట్రాక్టర్ల స్టంట్‌ చూసేందుకు అక్కడ గుమిగూడిన గ్రామస్తులు ఇది చూసి షాక్‌ అయ్యారు. నీరజ్‌ను కాపాడేందుకు ప్రయత్నించినప్పటికీ ఫలితం లేకపోయింది.

మరోవైపు ఈ విషయం తెలిసిన పోలీసులు ఈ సంఘటనపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. మరో ట్రాక్టర్‌ డ్రైవర్‌ జోగిందర్ యాదవ్‌ను అరెస్ట్‌ చేశారు. కాగా, ట్రాక్టర్ స్టంట్‌కు సంబంధించిన ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది.

Life lost in tractor stunt

In Lucknow’s Itaunja, a bet was placed between two young men. They had to show the crowd whose tractor was stronger. There was a prize of 15 thousand for this. In this stunt, the tractor overturned and a young man died.#Viralvideo #lucknow pic.twitter.com/Te5FmNtcY4

— Siraj Noorani (@sirajnoorani) June 23, 2024