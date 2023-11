November 14, 2023 / 09:52 AM IST

న్యూఢిల్లీ: దేశ రాజ‌ధాని ఢిల్లీలో కాలుష్యం(Delhi Pollution) మ‌ళ్లీ తారా స్థాయికి చేరింది. గాలిలో ఇవాళ కాలుష్య తీవ్రత అధికంగా ఉంది. వాయు నాణ్య‌త క్షీణించిన‌ట్లు అధికారులు వెల్ల‌డించారు. అనేక ప్రాంతాల్లో కాలుష్యం క‌మ్మేసింది. ఇవాళ ఉద‌యం న‌గ‌రం అంతా పొగ చూరుకున్న‌ట్లు మారింది. దీపావ‌ళి ప‌టాకుల వ‌ల్ల వాయు నాణ్య‌త ప‌డిపోయింది.

#WATCH | Toxic haze covers Delhi as overall air quality in ‘Severe’ category today

(Drone visuals from Signature Bridge, shot at 8.45 am) pic.twitter.com/Ef8vqmb7mg

— ANI (@ANI) November 14, 2023