Tim Cook: ఢిల్లీలో యాపిల్ రిటైల్‌ స్టోర్‌.. ఓపెన్ చేసిన టిమ్ కుక్‌

April 20, 2023 / 03:39 PM IST

న్యూఢిల్లీ: యాపిల్ సీఈవో టిమ్ కుక్‌(Tim Cook).. ఇవాళ ఢిల్లీలో రిటైల్‌ స్టోర్‌ను ఓపెన్ చేశారు. సాకేత్‌లో ఉన్న వాక్ మాల్‌లో యాపిల్ రిటైల్‌ సెంట‌ర్‌ను ప్రారంభించారు. ఓపెనింగ్ సంద‌ర్భంగా భారీ సంఖ్య‌లో జ‌నం స్టోర్‌కు చేరుకున్నారు. అక్క‌డ‌కు వ‌చ్చిన క‌స్ట‌మ‌ర్ల‌తో టిమ్ కుక్ మాట్లాడారు. ఓ చిన్నారితోనూ టిమ్ ఫోటో దిగారు.

#WATCH | Apple CEO Tim Cook meets customers visiting India’s second Apple Store at Delhi's Select City Walk Mall in Saket. pic.twitter.com/ZeEubKU92w

— ANI (@ANI) April 20, 2023