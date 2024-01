January 6, 2024 / 03:27 PM IST

Tiger Cubs: ఛత్తీస్‌గఢ్‌ రాష్ట్రం భిలాయ్‌లోని మైత్రిబాగ్‌ జూలో తెల్లపులి పిల్లలు సందడి చేస్తున్నాయి. భద్రతా కారణాల రీత్యా నాలుగు నెలలుగా తల్లికి దూరంగా ఉన్న పులి పిల్లలు ఇప్పుడు తిరిగి తల్లితో కలిశాయి. భారీ ఎన్‌క్లోజర్‌లో తల్లితో కలిసి ఆటలాడుతూ జూకు వచ్చే సందర్శకులకు కనువిందు చేస్తున్నాయి.

మైత్రిబాగ్‌ జూలో రోమా అనే తెల్ల పులి నాలుగు నెలల క్రితం రెండు పిల్లలకు జన్మనిచ్చింది. అయితే భద్రతా కారణాల రీత్యా ఇన్ని రోజులపాటు వాటిని డార్క్‌ రూమ్‌లో ఉంచి సంరక్షించారు. ఇప్పుడు అవి పెద్దవి కావడంతో తల్లితో కలిపి ఒక పెద్ద ఎన్‌క్లోజర్‌లో వేశారు. జూకు వచ్చే సందర్శకులు ఆ పులికూనలను చూసి ముచ్చట పడుతున్నారు.

#WATCH | Chhattisgarh: Two cubs of a white tigress Roma have been released safely into a large enclosure at Maitri Bagh Zoo in Bhilai. Tigress Roma had given birth to the two cubs four months ago. However, due to security reasons, the zoo management separated the cubs from their… pic.twitter.com/oo6uVfEN1K

