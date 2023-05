May 6, 2023 / 01:29 PM IST

పుణె: మహారాష్ట్రలోని పుణె నగరంలో శుక్రవారం అర్ధరాత్రి ఘోర అగ్నిప్రమాదం జరిగింది. పుణెలోని వఘోలి ఏరియాలోగల డెకరేషన్‌ సామాగ్రిని నిలువ ఉంచే గోడౌన్‌లో ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగాయి. స్థానికులు గమనించి వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. దాంతో పోలీసుల అగ్నిమాపక సిబ్బందిని తీసుకుని హుటాహుటిన ఘటనా ప్రాంతానికి చేరుకున్నారు. ఫైరింజన్‌ల సాయంతో మంటలను ఆర్పేశారు.

మంటలను ఆర్పిన అనంతరం గోడౌన్‌లో పరిశీలించగా మూడు మృతదేహాలు లభ్యమయ్యాయి. ఎవరికీ ఎలాంటి గాయాలు కాలేదు. పోలీసులు ఘటనపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. మృతదేహాలను పోస్టుమార్టానికి పంపించారు. ప్రమాదానిగల కారణాలు తెలియాల్సి ఉందని పోలీసులు తెలిపారు.

#WATCH | Maharashtra: Three people died after a fire broke out at a decoration material godown in Pune’s Wagholi area last night. Later the fire was brought under control. pic.twitter.com/aHpCWQXu0G

— ANI (@ANI) May 6, 2023