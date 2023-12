December 26, 2023 / 03:40 PM IST

న్యూఢిల్లీ: అయోధ్యలో ఆల‌యాన్ని(Ayodhya Ram Temple) జ‌న‌వ‌రి 22వ తేదీన ఓపెన్ చేయ‌నున్నారు. ప్ర‌ధాని మోదీ నేతృత్వంలో ఈ కార్య‌క్ర‌మం జ‌ర‌గ‌నున్న‌ది. అయితే రామ‌జ‌న్మ‌భూమి ట్ర‌స్టు ఇప్ప‌టికే అంద‌రికీ ఆహ్వానాల‌ను పంపింది. అయితే త‌మ‌కు ఆహ్వానం అందింద‌ని, కానీ ఆ కార్య‌క్ర‌మానికి త‌మ పార్టీ వెళ్ల‌డం లేద‌ని సీపీఎం నేత బృందా కార‌త్ తెలిపారు. రాజ‌కీయ విశ్వాసాల‌ను గౌర‌విస్తాన‌ని, కానీ ఆ కార్య‌క్ర‌మాన్ని రాజ‌కీయం చేయ‌డం స‌రికాదు అని ఆమె అన్నారు. రాజ‌కీయ ఎజెండాను ముందుకు సాగించేందుకు మ‌తాన్ని వాడుకుంటున్న‌ట్లు ఆమె ఆరోపించారు. సీతారం ఏచూరి కూడా ప్రాణ ప్ర‌తిష్ట కార్య‌క్ర‌మానికి వెళ్ల‌డం లేదు.

Our policy is to respect religious beliefs & right of each individual to pursue their belief. Religion is a personal choice not to be converted into an instrument for political gain. Comrade Sitaram Yechury will not attend the ceremony despite receiving an invitation to do so. pic.twitter.com/EuSdS4UGid

— CPI (M) (@cpimspeak) December 26, 2023