BK Hariprasad: బీజేపీ బ్రిటీషర్ల తొత్తు.. కాంగ్రెస్‌ ఎమ్మెల్సీ షాకింగ్‌ కామెంట్స్‌

December 25, 2023 / 08:25 PM IST

BK Hariprasad: భారతీయ జనతా పార్టీ (బీజేపీ)పై కర్నాటక కాంగ్రెస్‌ నాయకుడు, మాజీ ఎంపీ, ఎమ్మెల్సీ బీకే హరిప్రసాద్‌ సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. బీజేపీ బ్రిటీషర్లకు అనుకూలంగా వ్యవహరించిందని.. వాళ్ల కాలి బూట్లు నాకిందని తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. హుబ్లీలో జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలో ఆయన ఈ కామెంట్స్‌ చేశారు. హరిప్రసాద్‌ మాట్లాడుతూ… ‘భారత స్వతంత్య్ర సమరంలో సుమారు ఏడు లక్షల మంది ప్రాణత్యాగం చేశారు. దేశం కోసం ప్రాణత్యాగం చేసిన వారిలో ఈ హిందూత్వ పార్టీ నుంచి ఒక్క వ్యక్తి పేరైనా చెప్పమనండి. వాళ్లంతా బ్రిటీషర్ల బూట్లు నాకారు. అలాంటి వాళ్లు మేం టిప్పు సుల్తాన్‌ను ఫాలో కావాలో లేదో మరెవరిని ఫాలో కావాలో చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు..’ అని వ్యాఖ్యానించారు.

అంతేగాక.. ‘బ్రిటీష్‌ పాలనకు వ్యతిరేకంగా జరిగిన పోరాడిన వారికి కాంగ్రెస్‌ పార్టీ అండగా నిలిచింది. బ్రిటీష్‌కు అనుకూలంగా ఉన్నవారిని మేం వ్యతిరేకించాం. కాంగ్రెస్‌ను ఎవరైనా టిప్పు సుల్తాన్‌ వారసుల పార్టీ అని అంటే అటువంటివాళ్లు బ్రిటీషర్ల బూట్లు నాకేవారే.. అలాంటి వారి గురించి మేం పట్టించుకోం…’ అని చెప్పారు.

Former Congress MP, BK Hariprasad calls BJP a party of British Bootlickers

“Congress stands with those who fought the British during freedom struggle. We oppose those who supported the British. People labeling our Congress party as a Tipu Sultan party are British Bootlickers,… pic.twitter.com/NnLCXVtSyR

— Nabila Jamal (@nabilajamal_) December 24, 2023