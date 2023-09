September 19, 2023 / 02:56 PM IST

న్యూఢిల్లీ: పార్ల‌మెంట్ ప్ర‌త్యేక స‌మావేశాల నేప‌థ్యంలో.. మ‌హిళా రిజర్వేష‌న్ బిల్లు(Womens Reservation Bill)ను ఇవాళ లోక్‌స‌భ‌లో ప్ర‌వేశ‌పెట్టారు. లోక్‌స‌భ‌తో పాటు రాష్ట్ర అసెంబ్లీల్లోనూ మ‌హిళ‌ల‌కు ఈ బిల్లు ద్వారా 33 శాతం రిజ‌ర్వేష‌న్ క‌ల్పించ‌నున్నారు. సోమ‌వార‌మే ఈ బిల్లుకు కేంద్ర క్యాబినెట్ క్లియ‌రెన్స్ ఇచ్చిన విష‌యం తెలిసిందే. లోక్‌స‌భ‌లో మంత్రి అర్జున్ రామ్‌మేఘ‌వాల్ బిల్లును ప్ర‌వేశ‌పెట్టారు. ఇంత‌కీ ఈ బిల్లులో ఏముందో తెలుసుకుందాం. మ‌హిళా రిజ‌ర్వేష‌న్ బిల్లుకు.. నారీ శ‌క్తి వంద‌న్ అని నామ‌క‌ర‌ణం చేశారు.

బిల్లులో కీల‌కాంశాలు..

బిల్లు ద్వారా లోక్‌స‌భ‌, అసెంబ్లీల్లో మ‌హిళ‌ల‌కు 33 శాతం కోటా. రాజ్య‌స‌భ లేదా శాస‌న‌మండ‌లి మండ‌లికి ఈ బిల్లు వ‌ర్తించదు. ఎస్సీ, ఎస్టీ మ‌హిళ‌ల‌కు మూడ‌వ వంత సీట్ల‌ను రిజ‌ర్వ్ చేశారు. ఒక సీటు కోసం ఇద్ద‌రు మ‌హిళా ఎంపీలు పోటీప‌డ‌కూడ‌దు. ఓబీసీ క్యాట‌గిరీలో మ‌హిళ‌ల‌కు రిజ‌ర్వేష‌న్ లేదు. నియోజ‌క‌వ‌ర్గాల పున‌ర్ వ్య‌వ‌స్థీక‌ర‌ణ త‌ర్వాత రిజర్వేష‌న్లు కేటాయించ‌నున్నారు. లోక్‌స‌భ‌, అసెంబ్లీల్లో మ‌హిళా రిజ‌ర్వ్డ్ సీట్ల‌కు రొటేష‌న్ ప‌ద్ధ‌తి క‌ల్పించారు. విధాన రూప‌క‌ల్ప‌న‌లో మ‌హిళ‌ల పాత్ర‌ను పెంచేందుకే ఈ బిల్లును తీసుకువ‌చ్చారు. గ‌త 27 ఏళ్ల నుంచి మ‌హిళా బిల్లు పెండింగ్‌లో ఉన్న విష‌యం తెలిసిందే.

