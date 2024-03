March 30, 2024 / 05:44 PM IST

Kalpana Soren : నరేంద్రమోదీ సర్కారు కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థలను వినియోగిస్తున్న తీరుపై జార్ఖండ్‌ మాజీ ముఖ్యమంత్రి హేమంత్‌ సోరెన్ భార్య కల్పనా సోరెన్‌ మండిపడ్డారు. అప్పుడు హేమంత్‌ సోరెన్‌ను అరెస్ట్‌ చేసి జైల్లో పెట్టిన విషయాన్ని, ఇప్పుడు అరవింద్‌ కేజ్రీవాల్‌ను అరెస్ట్‌ చేసి జ్యుడీషియల్‌ రిమాండ్‌కు తరలించిన విషయాన్ని ప్రస్తావిస్తూ.. ‘రెండు నెలల క్రితం జార్ఖండ్‌లో ఏదైతే జరిగిందో.. ప్రస్తుతం ఢిల్లీలో అదే జరుగుతోందని విమర్శించారు.

#WATCH | Kalpana Soren, wife of JMM leader and former Jharkhand CM Hemant Soren says “The incident that took place in Jharkhand 2 months back, the same is now going on in Delhi. CM Arvind Kejriwal has also been sent to jail just like my husband Hemant Soren… I met Sunita… pic.twitter.com/h5Q1CujBYf

— ANI (@ANI) March 30, 2024