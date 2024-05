May 25, 2024 / 10:48 AM IST

Kapil Dev : మనం ప్రజాస్వామ్య దేశంలో ఉన్నందుకు తనకు చాలా సంతోషంగా ఉన్నదని భారత క్రికెట్‌ జట్టు మాజీ కెప్టెన్‌ కపిల్‌దేవ్‌ అన్నారు. లోక్‌సభ ఆరో విడత ఎన్నికల్లో భాగంగా ఇవాళ హర్యానాలో తన సతీమణితో కలిపి ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్న అనంతరం ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు.

ప్రజాస్వామ్యం దేశంలో మంచి ప్రభుత్వాన్ని ఎన్నుకునేందుకు ప్రతి ఒక్కరూ తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవాలని కపిల్‌దేవ్‌ సూచించారు. పోటీలో ఉన్న వాళ్లలో సరైన వ్యక్తిని ప్రజాప్రతినిధిగా ఎన్నుకోవడం చాలా ముఖ్యమని చెప్పారు. ప్రభుత్వం ఏం చేయగలదు అనే దానికంటే మనం ఏం చేయగలం..? అనేది చాలా ముఖ్యమని కపిల్‌ వ్యాఖ్యానించారు.

#WATCH | After casting his vote for the #LokSabhaElections2024 , former Indian Cricketer Kapil Dev says “I feel very happy that we are under democracy. The important thing is to pick the right people for your constituency…What we can do is more important than what the govt can… pic.twitter.com/Cl0XAb71Aq

— ANI (@ANI) May 25, 2024