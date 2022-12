December 31, 2022 / 02:23 PM IST

Viral Video | ప్ర‌ముఖ పారిశ్రామిక‌వేత్త ఆనంద్ మ‌హీంద్రా ట్విట్ట‌ర్‌లో యాక్టివ్‌గా ఉంటూ త‌న‌కు న‌చ్చిన ప్ర‌తి వీడియోను షేర్ చేస్తుంటారు. అందులో చాలా వీడియోలు నెటిజ‌న్ల‌కు ప్రేర‌ణ‌గా నిలిచే విధంగా ఉంటాయి. అయితే తాజాగా నెటిజ‌న్ల‌ను ఆక‌ట్టుకునే ఓ వీడియోను మ‌హీంద్రా షేర్ చేశారు.

క‌ర్ణాట‌క క‌త్తిల్ ఏరియాలోని శ్రీ దుర్గా ప‌ర‌మేశ్వ‌రి ఆల‌యంలో ఓ చిన్నారి నృత్య ప్ర‌ద‌ర్శ‌న నిర్వ‌హించింది. అక్క‌డున్న ఓ గ‌జ‌రాజు.. చిన్నారి నృత్య‌ప్ర‌ద‌ర్శ‌న చూసి ఫిదా అయింది. ఆ పాప నృత్యం చేస్తూ ఉండ‌గానే.. ఏనుగు ఆమెను ఆశీర్వ‌దించింది. తన తొండెంతో ప‌లుమార్లు ఆశీర్వ‌దించిన గ‌జ‌రాజు.. తాను కూడా నృత్యం చేసి అంద‌రి దృష్టిని ఆక‌ర్షించింది.

ఈ వీడియోను ఆనంద్ మ‌హీంద్రా త‌న ట్విట్ట‌ర్ ఖాతాలో షేర్ చేశారు. న్యూఇయ‌ర్ వేడుక‌ల నేప‌థ్యంలో ఆ గ‌జ‌రాజు మ‌నంద‌రికీ ఆశీర్వాదం ఇస్తున్న‌ట్లు తాను భావిస్తున్నాన‌ని మ‌హీంద్రా త‌న ట్వీట్‌లో పేర్కొన్నారు.

Sri Durgaaparameshwari temple , Kateel, Karnataka.

Amazing. And I would like to think the Temple Elephant is bestowing a blessing on all of us for a Happier New Year! 😊 pic.twitter.com/s2xdqV8w5D

— anand mahindra (@anandmahindra) December 31, 2022