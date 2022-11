November 14, 2022 / 06:26 PM IST

న్యూఢిల్లీ : ట్విట్ట‌ర్‌లో చురుకుగా ఉండే రాజ‌కీయ నేత‌ల్లో నాగాలాండ్ మంత్రి టెంజెన్ ఇనా అలంగ్ ముందువ‌ర‌స‌లో ఉంటారు. మంచి సెన్సాఫ్ హ్యూమర్‌తో ఆయ‌న నెటిజ‌న్ల‌కు ఆరోగ్య‌క‌ర‌మైన హాస్యం పంచుతుంటారు. ఆయ‌న నాగాలాండ్‌లో ల‌భించే తాజా ఆర్గానిక్ కూర‌గాయ‌ల ఫోటోల‌ను ట్విట్ట‌ర్‌లో షేర్ చేశారు. ఆకు కూర‌ల నుంచి పొట్ల‌కాయ‌లు, పుట్ట‌గొడుగులు వంకాయ‌ల వ‌ర‌కూ చ‌క్క‌గా ప్యాక్ చేసిన‌ కూర‌గాయ‌ల ఫొటోల‌ను నెటిజ‌న్ల‌తో పంచుకున్నారు.

All these organic healthy veggies and still we choose French fries. 🍟

See how those fresh veggies are inviting you to Nagaland.

🥬🥦🌶🥕 🍅🍆🥔

Isn't it alluring enough?

P.S. Someone asking me whether they will get veg or not in Nagaland 🫣 pic.twitter.com/Jw0twHi4SL

— Temjen Imna Along (@AlongImna) November 13, 2022