June 9, 2023 / 03:33 PM IST

న్యూఢిల్లీ : సోష‌ల్ మీడియాలో యాక్టివ్‌గా ఉంటూ త‌ర‌చూ స్ఫూర్తిదాయక వీడియోలు (Viral Video) పోస్ట్ చేసే నాగాలాండ్ మంత్రి తెంజెన్ ఇనా అలంగ్ తాజాగా మ‌రో ఇన్‌స్పిరేష‌న‌ల్ వీడియోను సోష‌ల్ మీడియాలో షేర్ చేశారు. నాగాలాండ్ ప్ర‌కృతి అందాలు, ప‌చ్చ‌ని ప‌ల్లెల సొగ‌సును ఆయ‌న పోస్టులు కండ్ల‌కు క‌డుతుంటాయి.

Paving the Path to Progress!

The Ruzhazho women folks are a sight to behold as they plant paddy saplings in the fields of Phek district, Nagaland.

Their unity and resilience symbolize the essence of women empowerment, sowing the seeds of change for a brighter future.… pic.twitter.com/00TF8Ao6ad

— nagalandtourism (@tourismdeptgon) June 9, 2023