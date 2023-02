అక్రమంగా శిఖండి తరలింపు.. పట్టుకున్న పోలీసులు.. నలుగురు అరెస్ట్‌

February 21, 2023 / 03:40 PM IST

డార్జిలింగ్‌: అరుదైన జీవులను అక్రమంగా తరలించి సొమ్ము చేసుకునే మరో ముఠా పట్టుబడింది. అరుదైన రెడ్‌ శాండ్‌ బోవా అనే రెండు తలల పామును (శిఖండి) ఓ ముఠా అక్రమంగా తరలిస్తున్నదని సమాచారం అందడంతో బెలకోబా ఫారెస్ట్‌ రేంజ్‌ అధికారులు రైడ్‌ చేశారు. ఎరిక్స్‌ జోహ్నీ అని కూడా పిలిచే ఆ అరుదైన శిఖండిని విక్రయించేందుకు వెళ్తున్న ముఠాను డార్జిలింగ్‌ అటవీ ప్రాంతంలో పట్టుకున్నారు.

శిఖండిని సీజ్‌ చేసి, ముఠాలోని నలుగురు సభ్యులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. నిందితులు ఆరిందమ్‌ సర్కార్‌, పాసంగ్‌ లామా షెర్పా, అబావర్‌ మియా, జగదీశ్ రాయ్‌గా అధికారులు గుర్తించారు. నిందితులు ఆ శిఖండిని ఏకంగా దేశం దాటించి నేపాల్‌కు తరలించే ప్రయత్నంలో పట్టుబడ్డారని తెలిపారు.

WB | Team of Belacoba forest range seized Red Sand Boa (Eryx johnii) from Darjeeling forest area arrested 4 people in connection with illegal trading. Accused identified as Arindam Sarkar, Pasang Lama Sherpa, Abavar Miya & Jagadish Ch Roy. It was scheduled for delivery to Nepal. pic.twitter.com/tW3wrVmVvJ

— ANI (@ANI) February 21, 2023