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అక్రమంగా శిఖండి తరలింపు.. పట్టుకున్న పోలీసులు.. నలుగురు అరెస్ట్‌

అరుదైన జీవులను అక్రమంగా తరలించి సొమ్ము చేసుకునే మరో ముఠా పట్టుబడింది. అరుదైన రెడ్‌ శాండ్‌ బోవా అనే రెండు తలల పామును (శిఖండి) ఓ ముఠా అక్రమంగా తరలిస్తున్నదని సమాచారం అందడంతో బెలకోబా ఫారెస్ట్‌ రేంజ్‌ అధికారులు రైడ్‌ చేశారు.

అక్రమంగా శిఖండి తరలింపు.. పట్టుకున్న పోలీసులు.. నలుగురు అరెస్ట్‌

డార్జిలింగ్‌: అరుదైన జీవులను అక్రమంగా తరలించి సొమ్ము చేసుకునే మరో ముఠా పట్టుబడింది. అరుదైన రెడ్‌ శాండ్‌ బోవా అనే రెండు తలల పామును (శిఖండి) ఓ ముఠా అక్రమంగా తరలిస్తున్నదని సమాచారం అందడంతో బెలకోబా ఫారెస్ట్‌ రేంజ్‌ అధికారులు రైడ్‌ చేశారు. ఎరిక్స్‌ జోహ్నీ అని కూడా పిలిచే ఆ అరుదైన శిఖండిని విక్రయించేందుకు వెళ్తున్న ముఠాను డార్జిలింగ్‌ అటవీ ప్రాంతంలో పట్టుకున్నారు.

శిఖండిని సీజ్‌ చేసి, ముఠాలోని నలుగురు సభ్యులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. నిందితులు ఆరిందమ్‌ సర్కార్‌, పాసంగ్‌ లామా షెర్పా, అబావర్‌ మియా, జగదీశ్ రాయ్‌గా అధికారులు గుర్తించారు. నిందితులు ఆ శిఖండిని ఏకంగా దేశం దాటించి నేపాల్‌కు తరలించే ప్రయత్నంలో పట్టుబడ్డారని తెలిపారు.

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