చెన్నై : త‌మిళ‌నాడు రాష్ర్టాన్ని క‌రోనా వైర‌స్ అత‌లాకుత‌లం చేస్తోంది. దేశంలోనే క‌రోనా పాజిటివ్ కేసుల్లో రెండో స్థానంలో నిలిచిన త‌మిళ‌నాడులో రోజురోజుకు కేసుల సంఖ్య పెరుగుతూనే ఉంది. శ‌నివారం ఒక్క‌రోజే క‌రోనాతో 38 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. కొత్త‌గా 2,396 పాజిటివ్ కేసులు న‌మోదు అయ్యాయి. రాష్ర్ట వ్యాప్తంగా పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య 56,845కు చేరింది. మృతుల సంఖ్య 704కు చేరిన‌ట్లు ఆ రాష్ర్ట వైద్యారోగ్య శాఖ వెల్ల‌డించింది. శ‌నివారం రోజు 1,405 మంది డిశ్చార్జి అయ్యారు. ఇప్ప‌టి వ‌ర‌కు ఈ వైర‌స్ నుంచి 31,316 మంది కోలుకున్నారు.



చెన్నైలో అత్య‌ధికంగా 38,327, చెంగ‌ల్ ప‌ట్టులో 3,432, తిరువ‌ల్లూరులో 2,291, కంచీపురంలో 1,001, తిరువ‌న్న‌మ‌లైలో 853 పాజిటివ్ కేసులు న‌మోదు అయ్యాయి.

Tamil Nadu reports 2396 fresh #COVID19 cases & 38 deaths today, taking the total number of cases to 56845. There are 24822 active cases now in the state. Death toll rises to 704: State Health Department pic.twitter.com/8xjeo3SWbu