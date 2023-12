Gas Leak | తమిళనాడు అమ్మోనియం గ్యాస్‌ లీక్‌ కలకలం..!

December 27, 2023 / 09:07 AM IST

Gas Leak | తమిళనాడు గ్యాస్‌లీక్‌ ఘటన కలకలం రేపింది. ఎన్నూరులో సబ్ సీ పైపులో అమ్మోనియా గ్యాస్ లీకేజీని అవగా.. వెంటనే స్పందించిన అధికారులు సరఫరాను నిలిపివేశారు. గ్యాస్‌ లీకేజీతో సంఘటనా స్థలంలో దుర్వాసన రావడంతో ఐదుగురు కార్మికులు అస్వస్థతకు గురయ్యారు. వెంటనే వారిని సమీపంలోని ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. ఎలాంటి ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని అవడి జాయింట్‌ కమిషనర్‌ విజయ్‌కుమార్‌ తెలిపారు. ఐదుగురి ఆరోగ్య పరిస్థితి నిలకడగా ఉందని తెలిపారు. ఎన్నూరు ప్రస్తుతం గ్యాస్‌ లీకేజీ లేదని తెలిపారు. ప్రస్తుతం సంఘటనా స్థలంలో గ్యాస్‌ లీకేజీ కాకుండా చర్యలు చేపడుతున్నట్లు పేర్కొన్నారు. అయితే, గ్యాస్‌ లీకేజీకి కారణాలు తెలియరాలేదు.

#WATCH | Tamil Nadu | Ammonia gas leak detected in a sub-sea pipe in Ennore. This was noticed and stopped. The production head says the leak caused a strong smell and five people felt uneasy and were shifted to a health facility. They are fine now: Officials pic.twitter.com/bhCE0vjWSF

— ANI (@ANI) December 27, 2023