August 12, 2023 / 05:15 PM IST

న్యూఢిల్లీ: మణిపూర్‌ సమస్య పరిష్కారానికి సర్జికల్‌ స్ట్రైక్స్ (Surgical strikes) వంటి చర్యలు చేపట్టాలని ఆ రాష్ట్రంలోని అధికార బీజేపీకి మిత్రపక్షమైన నేషనల్ పీపుల్స్ పార్టీ (ఎన్పీపీ) నాయకుడు ఎం రామేశ్వర్ సింగ్ పిలుపునిచ్చారు. దీంతో అక్రమ వలసలు, మిలిటెంట్ల వంటి సమస్యలు ఒక్కసారిగా పరిష్కారమవుతాయని అన్నారు. కుకీ ఉగ్రవాదులు సరిహద్దులు దాటి అక్రమంగా మణిపూర్‌లోకి ప్రవేశిస్తున్నారన్నది కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్‌ షా ప్రకటన ద్వారా స్పష్టమవుతున్నదని తెలిపారు.

మణిపూర్‌ హింసలో బాహ్య దురాక్రమణ ప్రమేయం ఉందని తాను ఎప్పటి నుంచో చెబుతున్నానని రామేశ్వర్ సింగ్‌ అన్నారు. జాతీయ భద్రతతో కూడా ఇది ముడిపడి ఉందని చెప్పారు. ఈ నేపథ్యంలో మణిపూర్‌తో పాటు దేశాన్ని కూడా కాపాడుకోవడం ఎంతో ముఖ్యమని తెలిపారు. ఈ సమస్య పరిష్కారం కోసం సర్జికల్‌ స్ట్రైక్స్ (మెరుపు దాడులు) వంటి సమర్థవంతమైన చర్య అవసరమని అన్నారు.

కాగా, మణిపూర్‌లో పరిస్థితిని ఆర్మీ మూడు రోజుల్లో చక్కదిద్దగలదని కాంగ్రెస్‌ నేత రాహుల్‌ గాంధీ ఇటీవల వ్యాఖ్యానించారు. అస్సాం సీఎం హిమంత బిస్వా శర్మ దీనిని విమర్శించారు. అమాయకులపై ఆర్మీ కాల్పులు జరుపాలని రాహుల్‌ గాంధీ సూచిస్తున్నారా? అని ప్రశ్నించారు. 1966లో భారత వాయుసేన అలాంటి చర్య చేపట్టిందని గుర్తు చేశారు. మణిపూర్‌లోని కుకీ, మైతీ వర్గాల మధ్య నెలకొన్న పోరుకు ఆర్మీని మోహరించడం సరైన పరిష్కారం కాదని అన్నారు.

మరోవైపు మణిపూర్‌లో సర్జికల్‌ స్ట్రైక్స్‌ వంటి చర్యలు అవసరమంటూ బీజేపీ మిత్రపక్షమైన నేషనల్ పీపుల్స్ పార్టీ (ఎన్పీపీ) నాయకుడు ఎం రామేశ్వర్ సింగ్ తాజాగా ప్రతిపాదించారు. రాహుల్‌ గాంధీ సూచించిన ఆర్మీ చర్యకు మద్దతిచ్చేలా ఇది ఉన్నది.

VIDEO | "It is clear that some illegal immigrants and militants are coming (into Manipur) from across the border. It is important for us to save not only Manipur but also the entire nation. Some effective action like surgical strike should be done to solve the problem for once… pic.twitter.com/3FqJSGDOYt

