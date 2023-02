Pulwama Attack | పుల్వామా దాడికి నాలుగేళ్లు.. వీర జవాన్లకు నివాళులు..!

February 14, 2023 / 12:43 PM IST

Pulwama Attack | జమ్మూకశ్మీర్‌లోని పుల్వామాలో జరిగిన ఉగ్రదాడిలో 40 మంది భారత జవాన్లు అమరులై నేటికి నాలుగేళ్లు అయ్యింది. 2019 ఫిబ్రవరి 14వతేదీన జమ్మూకశ్మీర్‌లోని పుల్వామా ప్రాంతంలో సీఆర్పీఎఫ్‌ (రిజర్వ్ పోలీస్ ఫోర్స్) జవాన్లపై ఉగ్రవాదులు భీకర దాడికి తెగబడ్డారు. ఆ ఘటనలో 40 మంది సైనికులు అమరులైన విషయం తెలిసిందే.

పుల్వామా దాడిలో ప్రాణాలు కోల్పోయిన జవాన్లకు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, కాంగ్రెస్‌ నేత రాహుల్‌ గాంధీ నివాళులు అర్పించారు. ‘ఫిబ్రవరి 14న పుల్వామాలో ప్రాణాలు కోల్పోయిన వీర జవాన్లకు నా నివాళులు. జవాన్ల అత్యున్నత త్యాగాన్ని మేం ఎప్పటికీ మరిచిపోలేం. భారతదేశాన్ని బలమైన, అభివృద్ధి చెందిన దేశంగా నిర్మించడానికి మాకు ఆ వీర సైనికుల ధైర్య సాహసాలే స్ఫూర్తిగా నిలుస్తున్నాయి’ అని మోదీ ట్వీట్‌ చేశారు.

Remembering our valorous heroes who we lost on this day in Pulwama. We will never forget their supreme sacrifice. Their courage motivates us to build a strong and developed India.

— Narendra Modi (@narendramodi) February 14, 2023