Vehicle Pile Up | రహదారికి అడ్డంగా వచ్చిన గేదె.. అంబులెన్స్‌ సహా 12 వాహనాలు ఢీ!

April 8, 2024 / 12:38 PM IST

Vehicle Pile Up | మహారాష్ట్ర (Maharashtra) నాగ్‌పూర్‌ (Nagpur)లో షాకింగ్‌ ఘటన చోటు చేసుకుంది. అర్ధరాత్రి సమయంలో రహదారిపైకి గేదె (Buffalo) అడ్డంగా వచ్చింది. దీంతో ఓ అంబులెన్స్‌ సహా మొత్తం 12 వాహనాలు ఒకదానికొకటి ఢీ కొన్నాయి (Vehicle Pile Up).

నాగ్‌పూర్‌లోని రద్దీగా ఉండే మన్కాపూర్‌ స్క్వేర్‌ (Mankapur square)లో ఆదివారం అర్ధరాత్రి సమయంలో ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. గేదె అడ్డురావడంతో ఓ కారు దాన్ని తప్పించే ప్రయత్నం చేసింది. ఈ క్రమంలో పలు వాహనాలు ఒకదానికొకటి ఢీ కొన్నాయి. తొమ్మిది కార్లు, అంబులెన్స్‌, రెండు ద్విచక్ర వాహనాలు ఢీ కొన్నాయి. ఈ ఘటనలో ఆరుగురు గాయపడినట్లు అధికారులు తెలిపారు. అయితే, అదృష్టవశాత్తూ ఎలాంటి ప్రాణ నష్టం సంభవించలేదు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటనాస్థలికి చేరుకొని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. క్షతగాత్రులను చికిత్స నిమిత్తం సమీపంలోని ఆసుపత్రికి తరలించారు. ట్రాఫిక్‌ నియంత్రణ పనులు చేపట్టారు.

#Nagpur :Around ten cars & an ambulance collided on each other due to a big trailer suddenly coming on the road from sideways at busy Mankapur square leaving trail of destruction at around 11 PM today. Few people are reported to be injured while no casualty has been reported yet. pic.twitter.com/vZXc8QCcQ5

— Praveen Mudholkar (@JournoMudholkar) April 7, 2024