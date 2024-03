March 11, 2024 / 10:17 AM IST

చండీగఢ్‌: హర్యానాలోని రెవారీలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం (Road Accident) జరిగింది. ఆదివారం అర్ధరాత్రి దాటిన తర్వాత రెవారీ (Rewari) సమీపంలోని మసానీ వద్ద ఆగి ఉన్న ఓ కారును ఎక్స్‌యూవీ ఢీకొట్టింది. దీంతో ఆరుగురు మరణించారు. వారిలో నలుగురు మహిళలు ఉన్నారు. మరో ఆరుగురు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. ప్రమాదం ధాటికి కారు పూర్తిగా ధ్వంసమైంది.

కారు టైరు పంచర్‌ కావడంతో రోడ్డు పక్కన నిలిపి.. టైరును మారుస్తుండగా, వెనుక నుంచి వచ్చిన ఎక్స్‌యూవీ దానిని ఢీకొట్టిందని పోలీసులు తెలిపారు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదుచేసిన పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

#WATCH | Haryana | Six people died, six injured in a road accident in Rewari last night. The incident occurred when the occupants of the car were changing its tyres and were hit by another car coming from behind. pic.twitter.com/0naO2WsdPy

— ANI (@ANI) March 11, 2024