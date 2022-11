బస్సును ఢీకొట్టిన ట్రక్కు.. ఆరుగురు దుర్మరణం

November 30, 2022 / 09:26 AM IST

లక్నో: ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని బహ్రాయిచ్‌లో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. బుధవారం ఉదయం లక్నో-బహ్రాయిచ్‌ హైవేపై బహ్రాయిచ్‌ వద్ద వేగంగా దూసుకొచ్చిన భారీ ట్రక్‌.. బస్సును ఢీకొట్టింది. దీంతో ఆరుగురు అక్కడికక్కడే మృతిచెందారు. మరో 15 మంది తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. క్షతగాత్రులను దవాఖానకు తరలించారు. వారిలో నలుగురి పరిస్థితి విషమంగా ఉందని చెప్పారు.

ఉదయం 4.30 గంటల సమయంలో ఈ ప్రమాదం జరిగిందని చెప్పారు. ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే ట్రక్కు డ్రైవర్‌ పరారయ్యాడు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదుచేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. అయితే మంచు తీవ్రంగా కమ్ముకోవడంతోనే ప్రమాదం జరిగి ఉండొచ్చని భావిస్తున్నారు.

Bahraich, Uttar Pradesh | Six people died and 15 injured in a collision between a Roadways bus and a truck in Tappe Sipah, Bahraich, confirms SHO Rajesh Singh. The injured have been sent to a hospital. The cause of the accident is yet to be ascertained. Police present at the spot pic.twitter.com/A5MPOomd05

