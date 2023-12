Several Structures Submerged As The Tamraparni River In Tirunelveli Is Flooded Due To Heavy Rains

Tamraparni River: తిరునెల్‌వెలిలో ఉప్పొంగుతున్న తామ్ర‌పార్ని న‌ది.. వీడియోలు

Tamraparni River: తిరునెల్‌వెలిలో వ‌ర‌ద ఉదృతి తీవ్రంగా ఉంది. ఆ జిల్లాలోని తామ్ర‌పార్ని న‌ది ఉప్పొంగుతున్న‌ది. టూటికోరిన్ జిల్లాలో కూడా ప‌రిస్థితి భీక‌రంగానే ఉంది. ఇప్ప‌టి వ‌ర‌కు వ‌ర్షాల వ‌ల్ల త‌మిళ‌నాడు ద‌క్షిణ జిల్లాల్లో 10 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. రెండు రోజుల్లోనే ప్రభావిత జిల్లాలో అత్య‌ధిక వ‌ర్ష‌పాతం న‌మోదు అయ్యింద‌ని, ఐఎండీ అంచ‌నా త‌ప్పు అయిన‌ట్లు ఆ రాష్ట్ర చీఫ్ సెక్ర‌ట‌రీ శివ‌దాస్ తెలిపారు.

December 20, 2023 / 10:15 AM IST

చెన్నై: ద‌క్షిణ త‌మిళ‌నాడులో భీక‌ర వ‌ర్షాలు కురుస్తున్నాయి. దీంతో తిరునెల్‌వెలి జిల్లాలో ఉన్న తామ్ర‌పార్ని న‌ది(Tamraparni River) ఉప్పొంగుతున్న‌ది. ఆ న‌ది ప‌రివాహ‌క ప్రాంతాల‌న్నీ మునిగిపోయాయి. లోత‌ట్టు ప్రాంతాల్లో నీరు చేరుకున్న‌ది. వ‌రద నీటి వ‌ల్ల తిరునెల్‌వ‌లి ప‌ట్ట‌ణంలో అనేక బిల్డింగ్‌లు మునిగాయి. న‌దీ ప‌రివాహ‌క ప్రాంతంలో సుమారు 20 వేల మంది చిక్కుకున్న‌ట్లు తెలుస్తోంది. తామ్ర‌పార్ని న‌ది నుంచి దాదాపు 1.2 ల‌క్ష‌ల క్యూసెక్కుల నీరు స‌ముద్రంలో క‌లుస్తోంది.

#WATCH | Tamil Nadu: Several structures submerged as the Tamraparni River in Tirunelveli is flooded due to heavy rains pic.twitter.com/SJxwMfEgoq — ANI (@ANI) December 20, 2023

టూటికోరిన్‌లోని శ్రీవైకుంఠంలో అనేక ప్రాంతాలు జ‌ల‌మ‌యం అయ్యాయి. కానీ ఎవ‌రి ప్రాణాలు కూడా డేంజ‌ర్‌లో లేవ‌ని అధికారులు చెబుతున్నారు. ఆహార పొట్లాల‌ను స‌ర‌ఫ‌రా చేస్తున్నారు. హెలికాప్ట‌ర్ల ద్వారా వ‌ర‌ద నీటిలో చిక్కుకున్న వారిని ర‌క్షిస్తున్నట్లు టూటికోరిన్ జిల్లా క‌లెక్ట‌ర్ ల‌క్ష్మీప‌తి తెలిపారు.

#WATCH | Tamraparni river flowing through Tirunelveli flooded due to heavy rains in the last few days#TamilNadu pic.twitter.com/cM3ykY69tu — ANI (@ANI) December 20, 2023

#WATCH | Few buildings submerged as the Tamraparni river in Tirunelveli is flooded due to heavy rains #TamilNadu pic.twitter.com/aLHXoKZmrW — ANI (@ANI) December 20, 2023