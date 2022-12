Accident | పాఠశాల బస్సును ఢీ కొట్టిన ట్రక్కు.. ఇద్దరు చిన్నారులు సహా డ్రైవర్‌ మృతి

December 3, 2022 / 03:43 PM IST

Accident | పంజాబ్‌లో శనివారం ఉదయం ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. తర్న్‌ తరణ్‌ జిల్లాలోని షేక్‌చక్‌ గ్రామ సమీపంలో వేగంగా వస్తున్న ఓ ట్రక్కు పాఠశాల బస్సును ఢీ కొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో బస్సు డ్రైవర్‌తోపాటు మరో ఇద్దరు చిన్నారులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు.

ప్రమాదంలో పలువురు చిన్నారులకు తీవ్ర గాయాలైనట్లు పోలీసులు తెలిపారు. క్షతగాత్రులను వెంటనే స్థానిక ప్రైవేటు ఆసుపత్రికి తరలించినట్లు చెప్పారు. దట్టంగా అలుముకున్న పొగమంచు కారణంగానే ఈ ప్రమాదం జరిగి ఉంటుందని పోలీసులు భావిస్తున్నారు. ఈ మేరకు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు.

#BreakingNews | HORRIFYING ACCIDENT IN PUNJAB

Two children, including the school bus driver, were killed and other children injured in a horrific accident near Shekhchak village in Tarn Taran district in the early hours today

Gurpreet Singh reports#PUNJAB #Punjabaccident pic.twitter.com/tYNNVCthiQ

