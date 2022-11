November 23, 2022 / 04:47 PM IST

న్యూఢిల్లీ: దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో అధికారంలో ఉన్న ఆమ్‌ ఆద్మీ పార్టీ (ఆప్‌) మంత్రి సత్యేందర్‌ జైన్‌ ఢిల్లీ కోర్టును ఆశ్రయించారు. జైలులో ఉన్న తనకు సంబంధించిన సీసీటీవీ వీడియో క్లిప్‌లను ప్రసారం చేయకుండా, ప్రచురించకుండా మీడియాను నిరోధించాలని కోరారు. ఆయన పిటిషన్‌ను గురువారం పరిశీలిస్తామని ఢిల్లీ ప్రత్యేక కోర్టు న్యాయమూర్తి వికాస్ ధూల్ తెలిపారు. సత్యేందర్‌ జైన్‌కు జైలులో అందుతున్న ఆహారం, ఆహార మార్పుల వివరాలను సమర్పించాలని జైలు అధికారులను కోర్టు కోరింది. అలాగే ఆయన ఆరోగ్య పరిస్థితిపై వైద్య నివేదికను సోమవారంలోగా కోర్టుకు సమర్పించాలని ఆదేశించింది.

కాగా, ఢిల్లీ మంత్రి సత్యేందర్‌ జైన్‌ను మనీలాండరింగ్‌ ఆరోపణలపై ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ డైరెక్టరేట్‌ (ఈడీ) అరెస్ట్‌ చేసింది. దీంతో గత మూడు నెలలుగా ఆయన ఢిల్లీలోని తీహార్‌ జైలులో ఉంటున్నారు. మంత్రి పదవికి రాజీనామా చేయాలని ప్రతిపక్షాలు పట్టుబట్టాయి. అయితే ఢిల్లీ సీఎం అరవింద్‌ కేజ్రీవాల్‌ తన మంత్రివర్గం నుంచి ఆయనను తప్పించలేదు. ఆయన శాఖలను మాత్రం ఇతర మంత్రులకు అప్పగించారు.

మరోవైపు అరెస్ట్‌కు ముందు జైళ్ల శాఖ మంత్రిగా ఉన్న సత్యేందర్‌ జైన్‌, జైలులో రాజభోగాలు అనుభవిస్తున్నారని విపక్షాలు ఆరోపించాయి. ఈ నేపథ్యంలో దీనికి సంబంధించిన సీసీటీవీ వీడియో క్లిప్‌లను బీజేపీ నేతలు బహిర్గతం చేశారు. జైల్లో ఉన్న ఆయన మసాజ్‌ పొందిన వీడియో క్లిప్‌ను ఇటీవల విడుదల చేయగా సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. అలాగే మంత్రి సత్యేందర్‌ జైన్‌ జైల్లో ఖరీదైన ఆహారం తింటున్న వీడియో క్లిప్‌ బుధవారం లీక్‌ అయ్యింది. ఈ నేపథ్యంలో ఆయన ఢిల్లీ ప్రత్యేక కోర్టును ఆశ్రయించారు. తనకు చెందిన సీసీటీవీ క్లిప్‌లను ప్రసారం చేయకుండా మీడియాను నిరోధించాలని కోరారు.

#WATCH | Latest CCTV footage sourced from Tihar jail sources show Delhi Minister Satyendar Jain getting proper food in the jail.

Tihar Jail sources said that Satyendar Jain has gained 8 kg of weight while being in jail, contrary to his lawyer's claims of him having lost 28 kgs. pic.twitter.com/cGEioHh5NM

— ANI (@ANI) November 23, 2022