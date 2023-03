March 3, 2023 / 07:13 PM IST

బెంగుళూరు: క‌ర్నాట‌క‌లోని చెన్న‌గిరి ఎమ్మెల్యే మండల్‌ విరూపాక్షప్ప‌(Mandal Virupakshappa) కుమారుడు మండల్‌ ప్ర‌శాంత్ ఇంట్లో (Prashanth Madal).. ఆ రాష్ట్ర లోకాయుక్తా(Lokayukta) పోలీసులు దాడులు చేసిన విష‌యం తెలిసిందే. ఆ సోదాల్లో సుమారు రూ.8.12 కోట్ల న‌గ‌దును సీజ్ చేశారు. ప్ర‌శాంత్ ఇంట్లో, ఆఫీసు నుంచి ఆ సొమ్మును రివ‌క‌ర్ చేశారు. ఈ కేసులో మొత్తం అయిదు మందిని అరెస్టు చేసిన‌ట్లు క‌ర్నాట‌క లోకాయుక్త జ‌స్టిస్ బీఎస్ పాటిల్ తెలిపారు. ఆ కేసు ఎఫ్ఐఆర్‌లో బీజేపీ ఎమ్మెల్యే విరూపాక్ష పేరును కూడా చేర్చిన‌ట్లు ఆయ‌న వెల్ల‌డించారు.

Cash worth ₹8 crore has been recovered from the house of a BJP MLA in Karnataka.

His son was caught accepting a bribe of ₹40 lakh.

The fact that the BJP govt. in Karnataka operates on a "40% commission" is well-known, & this discovery is just the tip of the iceberg. pic.twitter.com/ObtQDBgz58

— Congress (@INCIndia) March 3, 2023