Watch: లారీని ఢీకొట్టిన ఖడ్గమృగం… తర్వాత ఏం జరిగిందంటే!

October 9, 2022 / 04:59 PM IST

గౌహతి: వేగంగా వెళ్తున్న లారీని ఒక ఖడ్గమృగం ఢీకొట్టింది. అనంతరం పైకి లేచిన అది మళ్లీ కిందపడింది. ఆ తర్వాత అటవీ ప్రాంతంలోకి వెళ్లిపోయింది. అస్సాంలోని ధుబ్రి జిల్లాలో ఈ సంఘటన జరిగింది. ఒక లారీ జోర్హాట్ నుంచి గౌహతికి సరుకును రవాణా చేస్తున్నది. హల్లీబారిలోని కజిరంగా యానిమల్ కారిడార్‌లో ఆ లారీ వేగంగా వెళ్తున్నది. ఇంతలో ఒక్కసారిగా రోడ్డు మీదకు వచ్చిన ఖడ్గమృగం దానిని ఢీకొట్టింది. కిందపడిన అది వెంటనే పైకి లేచింది. మళ్లీ కిందపడి లేచి అటవీ ప్రాంతంలోకి వెళ్లింది.

కాగా, అస్సాం సీఎం హిమంత బిస్వా శర్మ ఈ వీడియోను ట్విట్టర్‌లో ఆదివారం పోస్ట్‌ చేశారు. ఖడ్గమృగాలు తమ ప్రత్యేక స్నేహితులని అభివర్ణించారు. అవి తిరిగే ప్రాంతాల్లో ఎలాంటి ఉల్లంఘనలను అనుమతించబోమని చెప్పారు. ‘హల్దిబారీలో జరిగిన ఈ దురదృష్టకర సంఘటన నుంచి ఖడ్గమృగం ప్రాణాలతో బయటపడింది. ఆ వాహనాన్ని అడ్డుకుని భారీగా జరిమానా విధించాం’ అని పేర్కొన్నారు. అలాగే కజిరంగా ప్రాంతంలో జంతువులను రక్షించాలన్న సంకల్పంతో 32 కిలోమీటర్ల మేర ప్రత్యేక ఎలివేటెడ్ కారిడార్‌ నిర్మిస్తామని ఆయన వెల్లడించారు.

మరోవైపు సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయిన ఈ వీడియో క్లిప్‌పై నెటిజన్లు భిన్నంగా స్పందించారు. ఖడ్గమృగాన్ని గుర్తించిన డ్రైవర్‌ ఆ లారీని పక్కకు తప్పించేందుకు ప్రయత్నించాడని, అంత తక్కువ సమయంలో అంతకంటే అతడు ఇంకేం చేయగలడని ఒకరు ప్రశ్నించారు. ఆ ప్రాంతంలో రోడ్లు వేసి భారీగా జరిమానాలు విధించడం సరికాదని విమర్శించారు.

కాగా, 32 కిలోమీటర్ల మేర ఎత్తైన కారిడార్‌ నిర్మాణం వల్ల చాలా జంతువులకు ఇబ్బంది కలుగుతుందని, చెట్ల నాశనానికి దారి తీస్తుందని మరొకరు ఆరోపించారు. దీనికి బదులు నుమాలిగర్ వద్ద బ్రహ్మపుత్ర నదిపై వంతెనను పూర్తి చేసి భారీ వాహనాలను నార్త్ బ్యాంక్ మీదుగా వెళ్లేలా చేయాలని సూచించారు. అలాగే కజిరంగా కారిడార్‌ మార్గంలో వేగ పరిమితులను ఖచ్చితంగా అమలు చేయాలంటూ ఒకరు ట్వీట్ చేశారు.

Rhinos are our special friends; we’ll not allow any infringement on their space.

In this unfortunate incident at Haldibari the Rhino survived; vehicle intercepted & fined. Meanwhile in our resolve to save animals at Kaziranga we’re working on a special 32-km elevated corridor. pic.twitter.com/z2aOPKgHsx

— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) October 9, 2022