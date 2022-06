June 17, 2022 / 12:57 PM IST

న్యూఢిల్లీ: అగ్నిప‌థ్ స్కీమ్ కింద కొత్త రిక్రూట్మెంట్ స్టార్ట్ కానున్న‌ది. జూన్ 24వ తేదీ నుంచి వైమానిక ద‌ళంలో నియామ‌క ప్ర‌క్రియ మొద‌లు కానున్న‌ట్లు ఎయిర్ చీఫ్ మార్ష‌ల్ వీఆర్ చౌద‌రీ వెల్ల‌డించారు. అగ్నిప‌థ్ స్కీమ్‌లో భాగంగా ఏజ్ లిమిట్‌ను 23 ఏళ్ల‌కు పెంచ‌డాన్ని ఇండియ‌న్ ఎయిర్ ఫోర్స్ స్వాగ‌తిస్తున్న‌ట్లు ఆయ‌న చెప్పారు. వ‌యోప‌రిమితిని పెంచ‌డం వ‌ల్ల అది యువ‌త‌కు దోహ‌ద‌ప‌డుతుంద‌ని ఆయ‌న అన్నారు. ఐఏఎఫ్ కూడా త‌న ట్విట్ట‌ర్‌లో కేంద్ర ప్ర‌భుత్వ నిర్ణ‌యాన్ని స్వాగ‌తించింది. అగ్నివీరుల్ని రిక్రూట్ చేసుకునేందుకు ఐఏఎఫ్ ఉత్సుక‌త‌తో ఉన్న‌ట్లు ఆ ట్వీట్‌లో తెలిపారు. మ‌రో వైపు దేశ‌వ్యాప్తంగా యువ‌త అగ్నిప‌థ్ స్కీమ్‌ను వ్య‌తిరేకిస్తూ పెను విధ్వంసానికి పాల్ప‌డుతున్నారు.

#WATCH | India Air Force chief Air Chief Marshal VR Chaudhari says, "Happy to announce that the upper age limit (for recruitment) has been revised to 23 years. This will benefit the youth. The recruitment process for Indian Air Force will begin from 24th June."#Agnipath pic.twitter.com/poZubwsdtJ

— ANI (@ANI) June 17, 2022