Rare Sun Halo | ఆకాశంలో అరుదైన అద్భుతం… సూర్యుడి చుట్టూ రంగురంగుల వెలుగు వలయం.. వీడియో

May 27, 2023 / 07:05 PM IST

న్యూఢిల్లీ: ఇవాళ సాయంత్రం దేశ రాజధాని ఢిల్లీ వ్యాప్తంగా ఆకాశంలో అత్యంత అరుదైన అద్భుత దృశ్యం ఆవిష్కృతమైంది. సూర్యుడి చుట్టూ ఒక రంగురంగుల వెలుగు వలయం (Sun Halo) ఏర్పడింది. ఇంద్ర ధనస్సులో ఉండే రంగులతో ఏర్పడిన ఈ వలయం చూడముచ్చటగా కనిపించింది. ఢిల్లీ వాసులు ఆసక్తిగా ఆ దృశ్యాలను తమ మొబైల్‌ ఫోన్లలో బంధించారు. ఆపై వాటిని సోషల్‌ మీడియాలో పోస్ట్‌ చేశారు. దాంతో అత్యంత అరుదైన ఈ సన్‌ హాలో ఇంటర్నెట్‌లో వైరల్‌గా మారింది.

కాగా, మేఘాల్లోని షట్భుజాకార మంచు స్ఫటికాల గుండా సూర్య కిరణాలు వంగి ప్రయాణించడంవల్ల ఇలాంటి వలయాలు ఏర్పడుతాయని శాస్త్రవేత్తలు తెలిపారు. శాస్త్రపరిభాషలో వీటినే 22 డిగ్రీ హాలోస్‌ అని కూడా అంటారని వెల్లడించారు. సాధారణంగా భూమికి 8 నుంచి 10 కిలోమీటర్ల ఎత్తులో ఇలాంటి వలయాలు ఏర్పడుతాయని చెప్పారు. కాగా, సూర్యుడి చుట్టూ ఇలాంటి వలయాకారం ఏర్పడటం అశుభమని కొందరు చెబుతున్నారు. కానీ అవి ఒట్టి పుకార్లేనని సైంటిస్టులు కొట్టిపారేస్తున్నారు.

A #halo can be observed around sun right now from #Delhi.Go outside and watch it now#DelhiRains pic.twitter.com/Ppu7R6I9ez

— m n (@mn11107373) May 27, 2023