March 14, 2023 / 11:47 AM IST

న్యూఢిల్లీ: ఆస్కార్స్ (Oscars)2023లో ఇండియ‌న్ ఫిల్మ్స్‌కు రెండు అవార్డులు ద‌క్కిన విష‌యం తెలిసిందే. ఆర్ఆర్ఆర్ ఫిల్మ్‌లోని నాటు నాటు సాంగ్‌(Naatu Naatu song), ద ఎలిఫెంట్ విస్ప‌ర‌ర్స్(The Elephant Whisperers) షార్ట్ ఫిల్మ్‌కు ఆస్కార్లు ద‌క్కాయి. ఈ నేప‌థ్యంలో ఇవాళ రాజ్య‌స‌భ(Rajya Sabha) నివాళులు అర్పించింది. ఇండియ‌న్ సినిమాకు ఆస్కార్ అవార్డులు ద‌క్క‌డం అది మ‌న వైభ‌వాన్ని చాటుతుంద‌ని చైర్మెన్ జ‌గ‌దీప్ ధ‌న్‌క‌ర్(Chairman Jagdeep Dhankar) తెలిపారు. భార‌తీయ చ‌ల‌న‌చిత్ర రంగానికి ఇది ఒక కొత్త గుర్తింపుని ఇచ్చింద‌న్నారు. ప్ర‌పంచ దేశాల నుంచి మ‌న సినిమాల‌పై ప్ర‌శంస‌లు అందుతున్న‌ట్లు ఆయ‌న వెల్ల‌డించారు. అవార్డులు గెలిచిన ఆర్ఆర్ఆర్, ద ఎలిఫెంట్ విష్ప‌ర‌ర్స్ చిత్ర బృందాల‌కు స‌భ త‌ర‌పున కంగ్రాట్స్ చెబుతున్న‌ట్లు చైర్మెన్ జ‌గ‌దీప్ పేర్కొన్నారు.

Rajya Sabha members congratulate teams of 'RRR' & 'The Elephant Whisperers' on their Oscar win

These achievements reflect a global appreciation of the vast talent, immense creativity and committed dedication of Indian artists. Indeed another facet of our global rise &… https://t.co/ntO2nTDfkj pic.twitter.com/5W5cSSTSF2

— ANI (@ANI) March 14, 2023