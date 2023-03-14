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Home National Rajya Sabha Members Congratulate Teams Of Rrr And The Elephant Whisperes On Their Oscar Win

Rajya Sabha: ఆర్ఆర్ఆర్, ద ఎలిఫెంట్ విస్ప‌ర‌ర్స్ చిత్ర బృందాల‌కు రాజ్య‌స‌భ కంగ్రాట్స్‌

Rajya Sabha:ఆస్కార్స్ గెలిచిన ఆర్ఆర్ఆర్, ద ఎలిఫెంట్ విస్ప‌ర‌ర్స్ చిత్ర బృందాల‌కు రాజ్య‌స‌భ కంగ్రాట్స్ తెలిపింది. ఇవాళ చైర్మెన్ జ‌గ‌దీప్ ధ‌న్‌క‌ర్ మాట్లాడుతూ.. ప్ర‌పంచ వ్యాప్తంగా ఇండియ‌న్ చిత్రాల‌కు మంచి గుర్తింపు వ‌చ్చింద‌న్నారు.

Rajya Sabha: ఆర్ఆర్ఆర్, ద ఎలిఫెంట్ విస్ప‌ర‌ర్స్ చిత్ర బృందాల‌కు రాజ్య‌స‌భ కంగ్రాట్స్‌

న్యూఢిల్లీ: ఆస్కార్స్ (Oscars)2023లో ఇండియ‌న్ ఫిల్మ్స్‌కు రెండు అవార్డులు ద‌క్కిన విష‌యం తెలిసిందే. ఆర్ఆర్ఆర్ ఫిల్మ్‌లోని నాటు నాటు సాంగ్‌(Naatu Naatu song), ద ఎలిఫెంట్ విస్ప‌ర‌ర్స్(The Elephant Whisperers) షార్ట్ ఫిల్మ్‌కు ఆస్కార్లు ద‌క్కాయి. ఈ నేప‌థ్యంలో ఇవాళ రాజ్య‌స‌భ(Rajya Sabha) నివాళులు అర్పించింది. ఇండియ‌న్ సినిమాకు ఆస్కార్ అవార్డులు ద‌క్క‌డం అది మ‌న వైభ‌వాన్ని చాటుతుంద‌ని చైర్మెన్ జ‌గ‌దీప్ ధ‌న్‌క‌ర్(Chairman Jagdeep Dhankar) తెలిపారు. భార‌తీయ చ‌ల‌న‌చిత్ర రంగానికి ఇది ఒక కొత్త గుర్తింపుని ఇచ్చింద‌న్నారు. ప్ర‌పంచ దేశాల నుంచి మ‌న సినిమాల‌పై ప్ర‌శంస‌లు అందుతున్న‌ట్లు ఆయ‌న వెల్ల‌డించారు. అవార్డులు గెలిచిన ఆర్ఆర్ఆర్, ద ఎలిఫెంట్ విష్ప‌ర‌ర్స్ చిత్ర బృందాల‌కు స‌భ త‌ర‌పున కంగ్రాట్స్ చెబుతున్న‌ట్లు చైర్మెన్ జ‌గ‌దీప్ పేర్కొన్నారు.

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