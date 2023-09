September 6, 2023 / 02:47 PM IST

Gautam Gambhir | భార‌త మాజీ ఆట‌గాడు గౌతం గంభీర్ (Gautam Gambhir) వివాదాస్ప‌ద ప్ర‌వ‌ర్త‌న‌తో వార్త‌ల్లో నిలిచిన విష‌యం తేలిసిందే. వివరాల్లోకెళితే.. ఆసియా క‌ప్‌ (Asia cup 2023)లో భాగంగా నేపాల్‌తో టీమిండియా మ్యాచ్‌కు కామెంటేట‌ర్‌గా వ‌చ్చిన గౌతం గంభీర్ మ్యాచ్ మ‌ధ్య‌లో ఫోన్ మాట్లాడుకుంటూ వెళ్తున్నాడు. అత‌డిని గ‌మ‌నించిన కొంద‌రు అభిమానులు ‘కోహ్లీ.. కోహ్లీ’ అంటూ గ‌ట్టిగా అరిచారు. దాంతో, చిర్రెత్తుకొచ్చిన గౌతీ వెన‌క్కి తిరిగి వాళ్ల‌కు మిడిల్ ఫింగ‌ర్ (Middle Finger) చూపించాడు. ఈ వీడియో ఆన్‌లైన్‌లో ఫుల్‌గా వైర‌ల్ అయ్యింది. ఇక ఈ వీడియో చూసిన‌వాళ్లంతా గంభీర్ తీరుపై ఆగ్ర‌హం వ్య‌క్తం చేశారు. అయితే దీనిపై గంభీర్ వివ‌ర‌ణ ఇస్తూ.. నేను ఫోన్ మాట్లాడుకుంటూ వెళుతున్నప్పుడు యాంటీ ఇండియన్ స్లొగన్స్ (Anti Indian Slogans) వ‌చ్చాయి. అలా వచ్చినందుకే మిడిల్ ఫింగ‌ర్ చూపించిన‌ట్లు తెలిపాడు. కాగా ఈ వీడియోపై ఇండియా ఫేమ‌స్ జ‌ర్న‌లిస్ట్ రాజ్‌దీప్ సర్‌దేశాయ్ (Rajdeep Sardesai) స్పందిస్తూ.. గంభీర్ చెప్పింది అబద్దమని.. కోహ్లీ స్లొగన్స్ విని తట్టుకోలేకే ఇలా చేసాడు అని రాజ్‌దీప్ అన్నాడు.

ఇక దీనిపై ఫేక్ వార్త‌లు (Fake News) రాసే ఓపీ ఇండియా(Opindia) ఎడిట‌ర్ నుపుర్ జె శర్మ (Nupur J Sharma) స్పందిస్తూ.. మీ నాన్న కూడా మీ నాన్నే అనడానికి వీడియో సాక్ష్యం లేదు. ఫ్యాక్ట్ చెక్ చేయండి అంటూ ఘ‌టుగా స్పందించింది.

దీనిపై రాజ్‌దీప్ స్పందిస్తూ. ”నేను సాధారణంగా ఇలాంటి వాటికి రిప్ల‌య్ ఇవ్వ‌ను. కానీ సోషల్ మీడియా మనల్ని ఇలాంటి నీచ స్థితికి తీసుకువ‌చ్చింది. నేను ఇది ట్విట్ట‌ర్‌కే వ‌దిలేయాలి అనుకుంటున్నాను. ఇలాంటి వాటికి ఎలా స్పందించాలో నిర్ణయించండి. ఆమెను బ్లాక్ చేయాలా.. వ‌దిలేసి ముందుకు సాగాలా అంటూ రాజ్‌దీప్ సర్‌దేశాయ్ ట్విట్ట‌ర్‌లో రాసుకోచ్చాడు. ప్ర‌స్తుతం ఈ పోస్టు వెర‌ల్‌గా మారింది.

I wouldn’t normally respond but this is what social media has done: brought out the worst in us. I leave it to you on twitter to decide how such responses should be dealt with. Block? Or just move on. 😊🙏 https://t.co/8Vrakuliss

— Rajdeep Sardesai (@sardesairajdeep) September 6, 2023