September 1, 2022 / 04:25 PM IST

ముంబై : ఓ మ‌హిళ ప‌ట్ల మ‌హారాష్ట్ర న‌వ‌నిర్మాణ్ సేన‌(MNS) అధ్య‌క్షుడు రాజ్ థాక‌రే అనుచ‌రులు అనుచితంగా ప్ర‌వ‌ర్తించారు. త‌న షాపు ముందు హోర్డింగ్స్ ఏర్పాటు చేయొద్ద‌ని చెప్పినందుకు ఆమెపై దాడి చేసి, చెప్పుల‌తో కొట్టారు. ఈ ఘ‌ట‌న ముంబా దేవి ఏరియాలో నాలుగు రోజుల క్రితం చోటు చేసుకోగా ఆల‌స్యంగా వెలుగు చూసింది.

ఆగ‌స్టు 28వ తేదీన మ‌హారాష్ట్ర న‌వ‌నిర్మాణ్ సేన నాయ‌కుడు వినోద్ అర్గిలే నేతృత్వంలో ముంబా దేవి ఆల‌యం వ‌ద్ద పార్టీకి సంబంధించిన హోర్డింగ్ నిమిత్తం వెదురు క‌ట్టెల‌ను నాటారు. దీంతో ప్ర‌కాశ్ దేవి అనే మ‌హిళ వారిని అడ్డుకుంది. త‌న మెడిక‌ల్ షాపు ముందు హోర్డింగ్ పెట్టొద్ద‌ని విజ్ఞ‌ప్తి చేసింది. అవేమీ ప‌ట్టించుకోకుండా, ప్ర‌కాశ్ దేవిపై ఎంఎన్ఎస్ కార్య‌క‌ర్త‌లు దాడి చేసి గాయ‌ప‌రిచారు. అంత‌టితో ఆగ‌కుండా ఆమెను అస‌భ్య ప‌ద‌జాలంతో దూషించారు.

ఈ ఘ‌ట‌న‌పై బాధితురాలు పోలీసుల‌కు ఫిర్యాదు చేసిన‌ప్ప‌టికీ.. కేసు న‌మోదు చేయ‌లేదు. మ‌హిళ‌ను చికిత్స నిమిత్తం ఆస్ప‌త్రికి త‌ర‌లించారు పోలీసులు.

#ArrestGoonArgile

SHOCKING!

[WATCH] MNS Neta caught on camera slapping an old woman when she objected to a poster being put up in front of her shop.@Shivani703 with details.#MNS #Mumbai pic.twitter.com/W1MM09Y0wc

— TIMES NOW (@TimesNow) September 1, 2022