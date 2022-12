Indian Railways | ఎమ్‌ఆర్‌పీ కంటే రూ.5 ఎక్కువ వసూలు చేసినందుకు రూ.లక్ష ఫైన్‌ వేసిన అధికారులు..!

December 17, 2022 / 03:18 PM IST

Indian Railways | రైల్వే స్టేషన్లలో అమ్మే తినుబండారాలు సాధారణ ధరల కంటే ఎక్కువే ఉంటాయి. బయట వాటిని ఎమ్‌ఆర్‌పీ రేట్లకు అమ్మితే రైల్వే స్టేషన్లు, ప్లాట్‌ఫామ్‌లలో మాత్రం ఎమ్‌ఆర్‌పీ రేట్ల కంటే కాస్త ఎక్కువకే అమ్ముతుంటారు. ఆ సమయంలో గత్యంతరం లేక రేటు ఎక్కువైనా సరే ప్రయాణికులు వాటిని కొనుగోలు చేస్తుంటారు. తాజాగా రైల్లో ప్రయాణిస్తున్న ఓ ప్రయాణికుడు దాహం వేయడంతో వాటర్‌ బాటిల్‌ కొన్నాడు. అయితే ఎమ్‌ఆర్‌పీ రేటు కంటే రూ.5 ఎక్కువ వసూలు చేశాడు. ఈ విషయాన్ని సదరు ప్రయాణికుడు వీడియో తీసి సోషల్‌ మీడియాలో పోస్టు చేయగా.. అధికారులు అతనికి ఏకంగా రూ.లక్ష ఫైన్‌ వేశారు.

శివం భట్ అనే వ్యక్తి చండీగఢ్ నుంచి షాజహాన్‌పూర్ వరకూ చండీగఢ్-లక్నో రైలులో ప్రయాణం చేశాడు. ఆ సమయంలో అతడికి దాహం వేయడంతో రైల్వే కోచ్‌లోకి వచ్చిన దినేష్‌ కుమార్‌ అనే వ్యక్తి వద్ద వాటర్‌ బాటిల్‌ కొనుగోలు చేశాడు. అయితే దినేష్‌.. శివం భట్ వద్ద బాటిల్‌పై ఉన్న రేటు కంటే రూ.5 అధికంగా వసూలు చేశాడు. దీంతో ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసిన భట్‌.. ఎమ్‌ఆర్‌పీ రేటు కంటే ఎందుకు ఎక్కువగా వసూలు చేశావని ప్రశ్నించాడు. దీనికి దినేష్‌.. ‘ఇంతే ఉంటుంది. తీసుకుంటే తీసుకో.. లేదంటే లేదు’ అని సమాధానం ఇచ్చి అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోతాడు.

అయితే ఈ తతంగాన్నంతా వీడియో తీసిన శివంభట్‌ సోషల్‌ మీడియాలో పోస్టు చేశాడు. వీడియో కాస్తా వైరల్‌గామారి రైల్వే ఉన్నతాధికారుల దృష్టికి వెళ్లింది. దీనిపై స్పందించిన అధికారులు ఐఆర్‌సీటీసీ కాంట్రాక్టర్‌కు రూ.1లక్ష జరిమానా విధించారు. అంతేకాకుండా కాంట్రాక్టర్ కింద మేనేజర్‌గా పని చేస్తున్న వ్యక్తిని రైల్వే పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. ఇదే సమయంలో రైల్వే స్టేషన్ పరిధిలో అనుమతి లేకుండా వ్యాపారాలు జరుపుతున్న వారిపై కొరడా ఝుళిపించేందుకు ఉన్నతాధికారులు సిద్ధం అయ్యారు.

No matter how much we complain, how much we confront them but nothing will improve, bcz @RailMinIndia never takes solid action against the root cause of this loot. This happened last night in train 12232 under @drm_umb jurisdiction.@AshwiniVaishnaw @RailwayNorthern @GM_NRly pic.twitter.com/F5BoVeUb6u — Shivam Bhatt 🇮🇳 (@_ShivamBhatt) December 14, 2022

The vendor kept saying that train 12232 doesn't have a pantry car or any manager. So, anyone can board the train and sell the Rail Neer at any price?@IRCTCofficial @RailMinIndia @AshwiniVaishnaw Ji. pic.twitter.com/72gDGHGjpY — Shivam Bhatt 🇮🇳 (@_ShivamBhatt) December 14, 2022

Regular action is being taken against unauthorised vendors over Ambala division under Sec 144(1) of Railway Act.

Further, a specific 15 day special drive has been launched for concerted action against this menace in coordination with Commercial Department. — DRM Ambala NR (@drm_umb) December 15, 2022