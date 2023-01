January 8, 2023 / 11:13 AM IST

చండీగఢ్‌: కాంగ్రెస్‌ పార్టీ సీనియర్‌ నేత రాహుల్‌ గాంధీ చేపట్టిన భారత్‌ జోడో యాత్ర హర్యానాలో కొనసాగుతున్నది. ఇందులో భాగంగా కర్ణాల్‌కు చేరుకున్న రాహుల్‌.. కబడ్డీ మ్యాచ్‌ను ప్రత్యక్షంగా వీక్షించి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచారు. హర్యానా మాజీ ముఖ్యమంత్రి భూపిందర్‌ సింగ్‌ హుడా, పార్టీ నేతలు కేసీ వేణుగోపాల్‌, కుమారి సెల్జా, దీపెందర్‌ హుడాతోపాటు ప్రేక్షకుల గ్యాలరీలో కూర్చున్న రాహుల్‌ మ్యాచ్‌ను ఆధ్యంతం ఆసక్తిగా తిలకించారు. మ్యాచ్‌ అనంతరం ఆటగాళ్లను అభినందించారు.

#WATCH | Congress MP Rahul Gandhi watches a Kabbadi match in Haryana's Karnal where he visited for his Bharat Jodo yatra (07.01) pic.twitter.com/VlEUvV9jI7

— ANI (@ANI) January 7, 2023