December 16, 2022 / 06:21 PM IST

జైపూర్ : చైనా యుద్ధానికి సిద్ధ‌మ‌వుతున్నా మ‌న ప్ర‌భుత్వం దాన్ని అంగీక‌రించ‌డం లేద‌ని, వాస్త‌వాల‌ను మోదీ స‌ర్కార్ దాచేస్తోంద‌ని కాంగ్రెస్ ఎంపీ రాహుల్ గాంధీ కేంద్ర ప్ర‌భుత్వ తీరును దుయ్య‌బ‌ట్టారు. భార‌త్‌-చైనా స‌రిహ‌ద్దు వివాదం విష‌యంలో త‌లెత్తిన‌ సందేహాల‌ను కేంద్ర ప్ర‌భుత్వం నివృత్తి చేయ‌డం లేద‌ని అన్నారు. ల‌డ‌ఖ్‌, అరుణాచ‌ల్ వైపున యుద్ధానికి డ్రాగ‌న్ సిద్ధ‌మ‌వుతుంటే భార‌త ప్ర‌భుత్వం నిద్రపోతోంద‌ని రాహుల్ విరుచుకుప‌డ్డారు.

#WATCH | China is preparing for war, but our government is not accepting it, it is hiding this fact: Congress MP Rahul Gandhi, at Jaipur, Rajasthan pic.twitter.com/6K1gAdvaY6

— ANI (@ANI) December 16, 2022