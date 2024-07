July 1, 2024 / 06:31 PM IST

Kangana Ranaut : లోక్‌సభలో ప్రధాన ప్రతిపక్ష నేత, కాంగ్రెస్‌ ఎంపీ రాహుల్‌గాంధీపై బీజేపీ ఎంపీ, సినీ నటి కంగనా రనౌత్‌ తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు. ఇవాళ లోక్‌సభలో రాహుల్‌గాంధీ ప్రసంగించిన తీరు మాంచి స్టాండప్‌ కమెడియన్‌ను తలపించిందని ఆమె ఎద్దేవాచేశారు. ఆయన దేవుళ్లు, దేవతలను కూడా కాంగ్రెస్‌ పార్టీకి బ్రాండ్‌ అంబాసిడర్‌లుగా మార్చేశాడని వ్యాఖ్యానించారు. ఆఖరి పరమశివుడి అభయ హస్తాన్ని కూడా కాంగ్రెస్‌ పార్టీ హస్తమే అని ఆయన చెప్పడం హాస్యాస్పదంగా అనిపించిందని విమర్శించారు.

‘రాహుల్ గాంధీ మాంచి స్టాండప్‌ కమెడియన్‌. ఈ విషయాన్ని నేను ఇంతకుముందే చెప్పాను. ఆయన దేవుళ్లు, దేవతలు అందరినీ కాంగ్రెస్‌ పార్టీకి బ్రాండ్ అంబాసిడర్‌లుగా మార్చేశారు. ఆఖరికి పరమశివుడి అభయ హస్తం కూడా కాంగ్రెస్‌ పార్టీ హస్తమే అని ఆయన చెప్పడం హాస్యాస్పదం’ అని కంగనా ఎద్దేవా చేశారు. ‘ఇవీ ఆయన మాటలు. ఇది ఆయన ప్రసంగం. అందుకు మేం ఇప్పటికే నవ్వుకుంటున్నాం. అయితే ఈ వ్యాఖ్యలు చేసినందుకు రాహుల్‌గాంధీ క్షమాపణలు చెప్పాలి’ అని ఆమె డిమాండ్‌ చేశారు.

#WATCH | On Congress MP Rahul Gandhi’s speech in Parliament, BJP MP & actor Kangana Ranaut says, “I have said, Rahul Gandhi did a good standup comedian act because he made all our gods and goddesses, brand ambassador of Congress. He said that the hand raised by Lord Shiva in… pic.twitter.com/e67SRhNZjM

— ANI (@ANI) July 1, 2024