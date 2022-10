కాంగ్రెస్‌ అధ్యక్ష ఎన్నికల్లో ఓటు వేసిన రాహుల్‌ గాంధీ

October 17, 2022 / 12:59 PM IST

బెంగళూర్‌ : కాంగ్రెస్‌ అధ్యక్ష ఎన్నికల్లో పార్టీ ఎంపీ రాహుల్‌ గాంధీ తన ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నారు. భారత్‌ జోడో యాత్రలో భాగంగా కర్నాటకలో పాదయాత్ర నిర్వహిస్తున్న రాహుల్‌ గాంధీ బళ్లారిలో తన క్యాంప్‌లో ఏర్పాటు చేసిన బూత్‌లో ఓటు వేశారు. మరోవైపు పార్టీ ప్రధాన కార్యాయలంలో కాంగ్రెస్‌ తాత్కాలిక చీఫ్‌ సోనియా గాంధీ, ప్రియాంక గాంధీ పార్టీ అధ్యక్ష ఎన్నికల్లో ఓటు వేశారు.

Mr @RahulGandhi casts his vote at #BharatJodoYatra camp site in Ballari , #Karnartaka #CongressPresidentialPoll pic.twitter.com/0320f5txvf

— Supriya Bhardwaj (@Supriya23bh) October 17, 2022