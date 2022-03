సోనియాకు రాజీనామా లేఖ పంపిన‌ సిద్దూ..

March 16, 2022 / 10:48 AM IST

చంఢీఘ‌డ్: పంజాబ్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్య‌క్ష ప‌ద‌వికి న‌వ‌జ్యోత్ సింగ్ సిద్దూ రాజీనామా చేశారు. త‌న రాజీనామా లేఖ‌ను పార్టీ అధినేత్రి సోనియాకు పంపారు. ఇటీవ‌ల జ‌రిగిన పంజాబ్ అసెంబ్లీ ఎన్నిక‌ల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ దారుణంగా ఓట‌మి పాలైంది. ఈ నేప‌థ్యంలో రాష్ట్ర అధ్య‌క్షులు త‌ప్పుకోవాల‌ని సోనియా ఆదేశాలు ఇచ్చిన విష‌యం తెలిసిందే. దీనిలో భాగంగానే సిద్దూ త‌న రాజీనామా లేఖ‌ను స‌మ‌ర్పించారు. పార్టీ అధ్య‌క్షురాలు సోనియా ఆశించిన‌ట్లే తాను రాజీనామా చేస్తున్న‌ట్లు సిద్దూ త‌న ట్విట్ట‌ర్‌లో తెలిపారు.

As desired by the Congress President I have sent my resignation … pic.twitter.com/Xq2Ne1SyjJ

— Navjot Singh Sidhu (@sherryontopp) March 16, 2022