August 18, 2024 / 06:58 PM IST

Kolkata Incident : కోల్‌కతాలోని ఆర్జీ కార్‌ మెడికల్‌ కాలేజ్‌ ఆస్పత్రిలో వైద్యురాలిపై హత్యాచార ఘటనకు వ్యతిరేకంగా దేశవ్యాప్తంగా నిరసనలు మిన్నంటాయి. కోల్‌కతాలోని సాల్ట్‌లేక్‌ స్టేడియం సమీపంలో ఈ ఘటనను ఖండిస్తూ ఆదివారం పెద్దసంఖ్యలో మహిళలు, యువత నిరసన ప్రదర్శన నిర్వహించారు. ఈ దారుణానికి పాల్పడిన దోషులను తక్షణమే అరెస్ట్‌ చేసి ఉరి తీయాలని ఈ సందర్భంగా నిరసనకారులు పెద్దపెట్టున నినాదాలు చేశారు.

