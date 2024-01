Watch: జైలులో పుట్టిన రోజు జరుపుకున్న ఖైదీ.. చాయ్‌ పకోడీతో తోటి ఖైదీలకు పార్టీ

January 5, 2024 / 03:51 PM IST

చండీగఢ్‌: ఒక ఖైదీ జైలులో పుట్టిన రోజు జరుపుకున్నాడు. (Prisoner Birthday in Jail) ఈ సందర్భంగా తోటి ఖైదీలకు పకోడి, చాయ్‌తో పార్టీ ఇచ్చాడు. దీంతో వారంతా ఎంజాయ్‌ చేశారు. ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. ఇది జైలు అధికారుల దృష్టికి వెళ్లడంతో దీనిపై దర్యాప్తు జరుపుతున్నారు. పంజాబ్‌లోని లూథియానాలో ఈ సంఘటన జరిగింది. మణి రాణా ఒక కేసులో రిమాండ్‌ నిమిత్తం జైలులో ఉన్నాడు. 15 రోజుల కిందట తన పుట్టిన రోజును జైలులో గ్రాండ్‌గా సెలబ్రేట్‌ చేసుకున్నాడు. తోటి ఖైదీలకు చాయ్‌ పకోడీతో పార్టీ ఇచ్చాడు. ఆ బ్యారక్‌లోని సుమారు 12 మంది ఖైదీలు వరుసగా కూర్చొని పకోడి తింటూ ఎంజాయ్‌ చేశారు. ‘ఈ రోజు సోదరుడు మణి పుట్టినరోజు’ అని వీడియోలో చెప్పారు.

కాగా, ఈ సంఘటన గురించి కొందరు ఖైదీలు జైలు అధికారులకు ఫిర్యాదు చేశారు. మరోవైపు మణి పుట్టిన రోజు పార్టీకి సంబంధించిన వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. దీంతో జైలు అధికారులు స్పందించారు. ఆ బ్యారక్‌ అంతా వెతికారు. నిందితుడు మణి తన మొబైల్‌ ఫోన్‌ను ధ్వంసం చేసి ఆధారాలు నాశనం చేసినట్లు తెలిపారు. సుమారు పది మంది ఖైదీలపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు చెప్పారు. అలాగే జైలులోని ఖైదీలు మొబైల్‌ ఫోన్‌ వినియోగించకుండా మొబైల్‌ నెట్‌వర్క్, ఇంటర్నెట్‌ను జామ్‌ చేసే పరికరాల ఏర్పాటు కోసం ఉన్నతాధికారులకు లేఖ రాశారు.

10 inmates booked after a video of a b’day party inside Ludhiana central jail was shot on phone and uploaded on social media. This came days after another inmate had landed in a marriage and was captured dancing in a video. Punjab CM @BhagwantMann is jails minister @IndianExpress pic.twitter.com/F66g1HyWff

— Divya Goyal (@divya5521) January 4, 2024