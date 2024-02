February 1, 2024 / 03:38 PM IST

వార‌ణాసి: జ్ఞానవాపి మసీదు(Gyanvapi Mosque) బేస్‌మెంట్‌లోని వ్యాస్‌ టిఖానా వద్ద ఉన్న హిందూ దేవతల విగ్రహాలకు ఇవాళ పూజలు చేశారు. ఆ పూజ‌ల‌కు చెందిన వీడియో ఒక‌టి రిలీజైంది. మ‌సీదులో పూజ‌లు చేసుకోవ‌చ్చు అని ఇటీవ‌ల జిల్లా కోర్టు ఆదేశాలు జారీ చేసిన విష‌యం తెలిసిందే. వారంలోగా పూజలు చేసుకొనేందుకు ఏర్పాట్లు చేయాలని జిల్లా యంత్రాంగాన్ని న్యాయమూర్తి ఏకే విశ్వాస్ బుధ‌వారం ఆదేశించారు. ఆ ఆదేశాల ప్ర‌కార‌మే ఇవాళ పూజ‌లు చేప‌ట్టారు. ఓ పూజారి హార‌తి ఇస్తున్న వీడియో ఒక‌టి బ‌య‌ట‌కు వ‌చ్చింది. అయితే ఆ దృశ్యాలు వాస్త‌వ‌మే అని న్యాయ‌వాది విష్ణు శంక‌ర్ జైన్ తెలిపారు. జ్ఞాన‌వాపి కేసులో ఆయ‌న హిందువుల త‌ర‌పున న్యాయ పోరాటం చేశారు. ఇక పూజ‌ల‌ను అడ్డుకోవాలంటూ ముస్లింలు వేసిన పిటీష‌న్‌ను సుప్రీం తోసిపుచ్చింది. అల‌హాబాద్ హైకోర్టులో ఆ అంశాన్ని తేల్చుకోవాల‌ని సుప్రీం సూచించింది.

#WATCH | A priest offers prayers at ‘Vyas Ji ka Tehkhana’ inside Gyanvapi mosque in Varanasi, after District court order.

Visuals confirmed by Vishnu Shankar Jain, the lawyer for the Hindu side in the Gyanvapi case pic.twitter.com/mUB6TMGpET

