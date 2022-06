June 9, 2022 / 03:50 PM IST

న్యూఢిల్లీ : రాష్ట్ర‌ప‌తి ఎన్నిక‌కు కేంద్ర ఎన్నిక‌ల సంఘం షెడ్యూల్‌ను ప్ర‌క‌టించింది. ఈ సంద‌ర్భంగా సీఈసీ రాజీవ్ కుమార్ మాట్లాడుతూ.. జులై 18న రాష్ట్ర‌ప‌తి ఎన్నిక‌కు పోలింగ్ నిర్వ‌హించి, అదే నెల 21న ఓట్ల లెక్కింపు చేప‌ట్టి, ఫ‌లితాలు వెల్ల‌డిస్తామ‌న్నారు. ఈ ఎన్నిక‌కు సంబంధించిన షెడ్యూల్‌ను జూన్ 15న విడుద‌ల చేస్తామ‌ని తెలిపారు. నామినేష‌న్ల దాఖలుకు చివ‌రి తేదీ జూన్ 29 అని చెప్పారు. 30 నామినేష‌న్ల‌ను ప‌రిశీలించ‌నున్నారు. ఉప‌సంహ‌ర‌ణ గ‌డువుకు చివ‌రి తేదీ జులై 2.

ప్ర‌స్తుత రాష్ట్ర‌ప‌తి రామ్‌నాథ్ కోవింద్ ప‌ద‌వీకాలం వ‌చ్చే నెల జులై 24తో ముగియ‌నుంది. 2017, జులై 25న రాష్ట్ర‌ప‌తిగా రామ్‌నాథ్ కోవింద్ ఎన్నిక‌య్యారు. ఉత్త‌ర‌ప్ర‌దేశ్ నుంచి రాష్ట్ర‌ప‌తిగా ఎన్నికైన తొలి వ్య‌క్తి రామ్‌నాథ్ కోవిందే.

Voting for Presidential elections to be held on 18th July, counting of votes on 21st July: Chief Election Commissioner Rajiv Kumar pic.twitter.com/bTvawdiE9I

